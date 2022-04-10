Ayarı düşürülmüş altına dikkat!

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, altında dönen oyunları CHP Milletvekili Atila Sertel’e anlattı: Ata altını Darphane haricinde kaçak yollardan düşük ayarlı basılıyor, çeyrek altın, gram altın ve bilezik de ayar düşürülüyor. 8 ayarı 14 diye satan var. Pırlanta adı altında sentetik CVD satılıyor. Sentetik pırlantayı kuyumcu dahi anlayamıyor!

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu vatandaşları sahte veya ayarı ile oynanmış altına karşı uyardı. Buyrukçu, “Ata altınını darphane haricinde kaçak yollardan üretenler türedi. Bunların ayarı düşürülüyor ve tavsiye edilen fiyatın altında müşteriye satılıyor. Ata altını, çeyrek altın ve bilezikler piyasa fiyatından ucuzsa ayarı düşürülmüştür. Vatandaşlarımız fiyatın uygunluğuna kanmasın. Bu şekilde satış yapanları tespit ettiğimiz an hukuki yollardan gerekli yaptırımları uyguluyoruz” dedi.

Savaşın etkisiyle birlikte güvenli liman olarak görülen altında da fiyatlar zirve yaptı. Ekonomik krizle alım gücü düşen vatandaşı dolandırmak için ise akla gelmeyecek yöntemler türedi. İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, altın piyasasında dönen oyunları kendisini ziyaret eden CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel’e anlattı.

UCUZ FİYATA ALDANMAYIN

Önemli yatırım araçlarından biri olan ve üretimi Darphane’nin tekelinde olan Ata (Cumhuriyet) altınının kaçak yollardan da üretilip, piyasaya sunulmaya başladığını belirten Buyrukçu, şunları söyledi:

“Ata altını devlet tekelinde olan milli para niteliğinde. Bunun tavsiye edilen bir satış fiyatı var. O fiyatların altında satılıyorsa şüpheye düşmek gerek. Ata altınını darphane bize belli bir para karşılığı veriyor. Toptancı belli bir kar marjı koyuyor. Sonrasında kuyumcular olarak belli bir kar marjı daha koyarak tavsiye edilen fiyatlara satıyoruz. Ama baktığınız zaman tavsiye edilen fiyatın altında Ata altını satan var. Örneğin Ata altını toptancıda 6 bin lira ise 5 bin 900 liraya Ata altını satan oluyor. Hatta 5 bin 850 liradan satan var. Biz bunlara diyoruz ki; hurdadan bile alsan bu paraya alamazsın. O halde bu fiyatlara nasıl satıyorsun diyoruz. Nasıl satıyor biliyor musunuz? İkinci baskı denilen sahte baskı Ata altınları var. Bunları ayarları düşük. Geçen gün Menemen’de yakalandı bir tane. Bunlar düşük ayarda basılıyor. Bir kilo bastığı zaman 83 gram avanta elde ediyor. Ve bu kişiler günde 10 kilo basabiliyorlar. Biz bunları tespit ettiğimiz zaman gereken kanuni yaptırımları uyguluyoruz. Ancak devletin elinin buna dokunması ve dur demesi lazım.”

PIRLANTANIN SAHTESİNİ KUYUMCU DAHİ ANLAYAMIYOR

Piyasada pırlanta adı altında sentetik pırlanta denilen CVD isimli ürünün çokça satıldığını ifade eden Buyrukçu, CVD denilen malzemeyi laboratuvarda test ettirmedikten sonra kuyumcunun dahi anlamadığını vurguladı. Vatandaşları Gemaloji Laboratuvarı’ndan onaylanmamış, sertifikasız pırlanta almamaları konusunda uyaran İzmir Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, şöyle devam etti:

“Türkiye’de pırlantaları test eden 3 tane büyük Gemaloji labaratuvarı var. Bunlardan biri de İzmir’de. Piyasada sahte pırlanta oldukça fazla. CVD denilen bir taş var. Laboratuvar ortamında oluşturuluyor. Bu taşla gerçek pırlantayı ayırmak mümkün değil. Ancak laboratuvarda anlaşılır. Hatta öyle ki kuyumcular dahi vitrinlerindeki malın pırlanta olup olmadığını bilmiyor. Her pırlanta pırlanta değil. Dün zümrüt diye 4-5 tane taş getirdiler. Laboratuvarda inceledik, hepsi boyama çıktı.”