"Ayda Bebek Anaokulu" kayıtları başlıyor

Bayraklı Belediyesi bünyesinde geçen yıl eğitim ve öğretim hayatına adım atan Ayda Bebek Anaokulu için yeni dönem kayıtları başlıyor

Türkiye'de ilk kez uygulanan eğitim modeliyle örnek olan eğitim yuvası, 1- 12 Ağustos tarihleri arasında randevu sistemiyle yeni öğrencilerini kabul edecek. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Katılımcı, demokratik, çevreci ve bilimsel bir eğitim sistemiyle, çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

KAYITLAR 1 AĞUSTOSTA BAŞLIYOR

Bayraklı Belediyesi tarafından Çamkıran'da tamamlanarak geçtiğimiz dönem hizmete açılan 11 sınıflı Ayda Bebek Anaokulu, yeni öğrencilerini bekliyor. Geçtiğimiz dönemde Milli Eğitim müfredatına göre eğitim vermeye başlayan ve modern yapısıyla veliler tarafından da beğeni kazanan eğitim yuvasında, sınavla ve liyakata dayalı olarak belirlenen uzman eğitmenler görev yapıyor. Toplam 199 toplam öğrenci kapasiteli okulda 90 kayıtlı öğrenci, 109 kişilik de kontenjan bulunuyor. Randevu sistemiyle yapılan işlemler için 477 20 00 numaralı telefon numarasından kayıtla ilgili bilgi alınabiliyor.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK EĞİTİM MODELİ

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Ayda Bebek Anaokulumuzda Bayraklı'ya özel bir eğitim modeli ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönemde yeni öğrencilerimizi kabul edeceğiz. Bağımsız sınavla, liyakat esasına göre seçilen öğretmenlerimizle, Türkiye'ye örnek bir eğitim modelini hayata geçirdik. Ailelerimizin memnuniyeti bizi de gururlandırıyor. Çocuklarımızın eğitim süreçlerine demokratik katılımı ve merakına odaklanan, ekolojik yaklaşımlardan esinlenen çağdaş, bilimsel bir modelle yeni dönemde de çocuklarımızı ve ailelerini eğitim yuvamıza bekliyoruz" dedi.