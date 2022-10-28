Ayda Bebek Anaokulu’nda cumhuriyet coşkusu

Bayraklı Belediyesi, cumhuriyet coşkusunu Ayda Bebek Anaokulu’nun öğrencileri ile kutladı. Ellerinde bayraklarla bayram sevinci yaşayan miniklerin mutluluğuna, dünyaca ünlü Orkestra Şefi Gürer Aykal da ortak oldu. Piyano dinletisin ve Minik Şef kitabından öyküler de ailelerin beğenisini kazandı. Başkan Serdar Sandal “Cumhuriyetin ışığında aydınlanan nesiller Ata’sının emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacak” dedi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coşkulu etkinliklerle kutlayan Bayraklı Belediyesi, Ayda Bebek Anaokulu’ndaki öğrencilerle bu coşkuyu ikiye katladı. Türkiye’ye örnek eğitim modeli ile yarınlara hazırlanan minikler ve aileleri için piyano dinletisi organize edildi. Etkinliğe Başkan Serdar Sandal ve Eşi Aylin Sandal’ın yanı sıra dünyaca ünlü Orkestra Şefi Gürer Aykal, TOBAV İzmir Şubesi Başkanı Hale Gökalpsezer, CHP İlçe Başkanı Didem Gültekin, meclis üyeleri, muhtarlar ve aileler katıldı.

Ayda Bebek’in minik öğrencilerinin gönüllerince eğlendiği etkinlikte sanatçı Uğur Sayınbatur piyano eşliğinde çocuk şarkılarını çaldı. Yazar- Ressam Hale Gökalpsezer ise çocuklar için yazdığı ‘Minik Şef’ adlı kitabından öyküler okudu. Minik öğrenciler, şarkı söyleyip dans ederek, renkli görüntüler oluşturdu. Kitaba ilham kaynağı olan dünyaca ünlü Orkestra Şefi Gürer Aykal da çocukların sevincine ortak oldu. Aykal ve Gökalpsezer, etkinlik sonunda aileler için kitapları imzaladı.

SANDAL: “CUMHURİYET IŞIĞINDA AYDINLANAN NESİLLER”

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Cumhuriyetin ışığında aydınlanan nesiller Ata’sının emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkacak. Ayda Bebek Anaokulumuzda, yarınların aydın bireylerini yetiştiriyoruz. Onları mutlu görmek her şeye bedel. Biz burada, çocuklarımızın kendi tarihine, kültürüne, Atatürk devrimlerine bağlı eğitimler alacağı bir yuva oluşturduk. Cumhuriyet Bayramı’nda çocuklarımızı böyle mutlu görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha anlamış olduk. Bayramımız kutlu olsun” dedi.

AYKAL: “DÜŞLERİM BAYRAKLI’DA GERÇEK OLDU”

Ünlü Sanatçı Gürer Aykal, “Ayda Bebek Anaokulu’nun eğitim modelini, fiziki yapısını gördüm ve çok gururlandım. Bu okul, benim yıllardır hayal ettiğim bir okul. Ben Köy Enstitülerinin içinde doğdum, yetiştim. Düşlerimi süsleyen bir modelin Bayraklı’da hayata geçtiğini görmek mutluluk verici. Cumhuriyet değerlerini geleceğe taşıyacak nesillerin bu yuvadan çıkacağına eminim” dedi.