Aydem ve Gediz e-Devlet'te

Aydem ve Gediz Elektrik; İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere tüm Türkiye'de 4,9 milyon müşterisine daha hızlı ve kaliteli hizmet sunabilmek adına bazı işlemlerini, e-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik çalışmalarını tamamladı.

Aydem ve Gediz e-Devlet'te
15 Mayıs 2019 Çarşamba 13:52

Aydem ve Gediz Elektrik; bireysel abonelik başvurusu, bireysel abonelik fesih başvurusu, borç sorgulama ve ödeme bilgileri sorgulama işlemlerini, e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) platformuna taşıdı. İlgili işlemler, artık e-Devlet üzerinden yürütülebilecek.

Hayatı kolaylaştıracak

Uygulaması başlayan bu yeniliğin, müşterileri için büyük kolaylık sağlayacağını belirten Aydem ve Gediz Elektrik Müşteri İlişkileri Direktörü Mustafa Demir, "e-Devlet sistemine geçiş sürecimizi tamamladık. Dijitalleşme adına büyük bir adım daha attığımız bu uygulama, müşterilerimizin hayatlarını son derece kolaylaştıracak. Aydem ve Gediz Elektrik olarak müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz, e-Devlet üzerinden sunduğumuz hizmetler hakkında detaylı bilgi için www.aydem.com ve www.gediz.com web sitelerimizi ziyaret edebilirler" dedi.

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