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Aydın'da çaldıkları otomobille İzmir'de kaza yaptılar!

Aydın'ın Germencik ilçesinden çaldıkları otomobille İzmir'in Tire ilçesine gelen 2 kişi kazada yaralandı

Aydın'da çaldıkları otomobille İzmir'de kaza yaptılar!
29 Mayıs 2022 Pazar 08:06

Aydın'ın Germencik ilçesinden park halindeki 09 KS 328 plakalı otomobili çalan O.Y. ve M.A., Tire'ye geldi. Çalıntı otomobille park halindeki bir araca çarparak kaçan şüpheliler ihbar üzerine polis ekiplerince takibe alındı. Polisin takibinden kurtulan çalıntı otomobilin sürücüsü, Boynuyoğun Mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Otomobildeki 2 kişi yaralanırken kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralılar Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı 2 şüphelinin tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #Germencik #tire kaza #izmir
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