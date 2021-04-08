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Aydın'da kayboldu İzmir'de cesedi bulundu!

Aydın'da iki gün önce kaybolan genç kadının cesedi İzmir'de bulundu

Aydın'da kayboldu İzmir'de cesedi bulundu!
08 Nisan 2021 Perşembe 16:21

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 24 yaşındaki Aynur Şirin, iki gün önce kaybolmuştu. Şirin'in cansız bedeni ise İzmir'de bulundu.

Olay dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Pamucak sahilinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan güvenlik güçleri ekipleri yaptıkları araştırmada cesedin iki gün önce Aydın'da kaybolduğu öğrenilen 24 yaşındaki Aynur Şirin'e ait olduğunu belirledi.

Talihsiz kadının ölüm nedeni ise yapılacak otopsi sonucunda belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler; #aydın #izmir #izmir ceset #pamucak sahili ceset #ölüm #aynur şirin
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