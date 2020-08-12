Aydın Erten anıldı

Gültepe’nin Efsane Belediye Başkanı Aydın Erten, aramızdan ayrılışının 20’nci yılında Gültepe Toros Mezarlığında bulunan kabri başında anıldı. Başkan Batur, Gültepe bölgesinde gerçekleştirdikleri yatırımlarla Aydın Erten’in mirasına sahip çıktıklarının altını çizdi

Bir döneme damgasını vuran Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten, 20’nci ölüm yıldönümünde Gültepe Toros Mezarlığında düzenlenen tören ile anıldı. Erten dostlarını bir araya getiren törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko ve Atilla Sertel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu, İzmir 68’liler Platformu Başkanı Okan Yüksel, Devrimci 78’liler Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri, Konak Belediye Meclis üyeleri, CHP İzmir il ve İlçe yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Verdiğimiz sözü tuttuk

İzmir’i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu’nun sunumunu gerçekleştirdiği törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Aydın Erten’in belediye başkanlığı yapığı bölgede aynı göreve seçilmiş olmaktan onur duyduğunu ifade etti. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Aydın Erten anmasında, Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanının yeniden Konak Belediyesi bünyesine alınacağının sözünü veren Başkan Batur, bu sözü yerine getirdiklerini dile getirdi ve şunları söyledi:

“Yıllar sonra bize çok güzel bir şey nasip oldu. Aydın Erten’in, o yiğit mücadele adamının, belediye başkanlığı yaptığı bölgede belediye başkanı olarak bu onurlu göreve seçildik. Geçen yıl burada, Aydın Erten Rekreasyon Alanını geri alacağımızın sözünü vermiştim. Sözümüzü tuttuk ve Tarım ve Orman Bakanlığından tahsisini gerçekleştirdik. Şimdi o bölgede çalışmalara başlayacağız ve Aydın Abimize yakışan bir rekreasyon alanı haline getireceğiz.”

Gövdemizi de taşın altına koyduk

Gültepe’de sosyal demokrat belediyeciliğe yakışır bir kentsel dönüşüm modeli uygulayacaklarına dikkat çeken Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü: Burada sosyal demokrat belediyeciliğe yakışır bir kentsel dönüşümü uygulayacağız. Uzlaşı ile vatandaşın tamamen içinde olacağı bir kentsel dönüşüm modeli olacak. Kimse huzursuz olmasın, herkesin içi rahat olsun. Belediye olarak sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyduk. Bu bölgenin yıllardır cefasını çeken vatandaşlarımız bundan sonra sefasını da sürecek. Aydın Abi rahat uyu, ışıklar içinde uyu. Senin mirasını en güzel şekilde sahip çıkıyoruz.

Karanfiller bırakıldı

Aydın Erten ile ilgili anıların anlatılmasıyla duygu dolu anların yaşandığı törende Aydın Erten’in arkadaşlarından Zeki Günen, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Kani Beko ve Atilla Sertel, Devrimci 78’liler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Mumcu, Aydın Erten’in sınıf arkadaşı Hüsnü Oral ve İzmir 68’liler Platformu Başkanı Okan Yüksel konuşmalarıyla Efsane Başkan’ı anlattı. Tören bitiminde, Aydın Erten’in mezarına kırmızı karanfiller bırakıldı.

İlham alıyoruz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de törende yaptığı konuşmada, Aydın Erten’i örnek alarak canla başla çalıştıklarını söyledi. Aydın Erten’in ölümünden yıllar sonra bile anılmaya ve sevilmeye devam etmesinin halkın yanında olması ve sosyal demokrat duruşu olduğunu ifade eden Soyer, “Onu bu kadar sevgiyle saygıyla yâd ettiren şey sosyal demokrat belediyecilik anlayışı diye tarif edebileceğimiz halkçı, halktan yana olmak, halkın yanında durmak, halk için canını verecek kadar canla başla çalışıyor olmaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi Aydın Erten gibi İzmir’e değer katmış büyük belediye başkanlarından aldığı mirası İzmir’in arka mahallelerine öncelik vererek devam ettirecek. Ondan ilham almaya, onun izini takip etmeye ve canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Konak’ta denetimden ödün yok

İzmir Konak’ta büyük kapsamlı Koronavirüs denetimleri hız kesmeden sürüyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in katılımıyla yapılan denetimlere Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop ile kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Karataş esnafı denetimden geçti

İçişleri Bakanlığı’nın Covid-19 konulu ek genelgesi kapsamında geçtiğimiz hafta Konak Kemeraltı Çarşısı ile Konak Pier’de yapılan kapsamlı denetimin ardından bugün de Konak Karataş Semti’ndeki esnaf denetimden geçirildi. Denetimlere İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak İlçe Emniyet Müdür Vekili Vedat Yaylalı, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli katıldı.

İzmir Konak ilçesinin merkezi noktalarından biri olan ve gün boyu kalabalık bir nüfusa ev sahipliği yapan Karataş Semti’nde, vatandaşların sıklıkla kullandığı kafe, eczane, market, manav gibi çok sayıda esnaf denetlendi. Denetimlerde Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere uyulmasının önemine dikkat çekildi.

Gevşeme yok

Yaz mevsiminin gelmesiyle sınırlı da olsa yerli ve yabancı turistin tatile çıkması, düğün, asker uğurlaması, toplu namaz kılınması, toplu taziye ve benzeri durumlar nedeniyle Covid-19 vaka sayılarının artış göstermesi üzerine, bugün yapılan denetimlerde özellikle maske takılması, sosyal mesafenin korunması ve temizlik konularına her zamankinden çok daha fazla dikkat edilmesi istendi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, işletme sahipleri, esnaf ve vatandaşlardan Covid-19 salgınına karşı alınan önlemlere uyulmasını isteyerek, denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.