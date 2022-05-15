Konak'ta şehrin en büyük oksijen depolarından biri olan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı hizmete açılıyor. Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı'nı 18 Mayıs tarihinde hizmete açacaklarını belirten Başkan Batur, "Sözümüzü tuttuk, merhum Başkan Aydın Erten'in adını taşıyan rekreasyon alanını hemşehrilerimize kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz" dedi

Konak Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığından 29 yıllığına tahsisi alınan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nda yaptığı çalışmaları tamamlayarak açılış için gün saymaya başladı. 80 dönümlük alanıyla ilçenin akciğeri konumundaki Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'ndaki yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirten Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, açılışını 18 Mayıs tarihinde yapacakları müjdesini verdi. Belediyeye tahsisi öncesinde yakılıp yıkılan, gördüğü zarar nedeniyle harap halde bulunan alanda geniş kapsamlı bir yenileme çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Batur, İzmirlilere alternatif bir dinlenme alanı kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Batur, 18 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da yapılacak törene tüm İzmirlileri davet ederek, "Sözümüzü tuttuk, Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın yeniden tahsisini sağladık. Tahsisin ardından alanı baştan başa yeniledik. Yanmış, yıkılmış kafeteryasını, oyun alanlarını, seyir teraslarını yeniledik. Gençlerimizi düşünerek alana bir de Macera Parkı ekledik. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımıza yetiştirdik. İzmirlilerin, doğanın içinde aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri muhteşem bir tesis oldu. Tüm halkımızı bu güzel alanın hizmete açılış törenine davet ediyorum" dedi.

"Aydın Erten adına yakıştı"

Konak Belediyesi Meclis Üyelerinin de desteğiyle atıl halde bulunan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığından 29 yıllığına tahsisinin yapıldığının altını çizen Başkan Batur, merhum Başkan Aydın Erten adına yakışır bir yenileme yaptıklarını söyledi. Başkan Batur, "Verdiğimiz sözü tuttuk. İzmir'in şehir merkezindeki en büyük akciğerlerinden olan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı'nın 29 yıllığına tahsisini alarak yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Bu süreçte emeği geçen tüm Meclis Üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok kapsamlı bir yenileme çalışması yaptık, adeta alanı baştan yarattık ve merhum Başkan Aydın Erten adına yakışır bir görünüme kavuşturduğumuzu düşünüyorum. Tüm İzmirlilerin şehrin içinde, dinlenebileceği, çocuklarıyla vakit geçirebileceği, alternatif bir dinlenme ve aktivite alanı yarattık. Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Macera Parkı İzmirlileri bekliyor

80 dönümlük alanıyla, eşsiz Körfez manzarasıyla, İzmir'in şehir merkezindeki en büyük akciğerlerinden olan Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı adeta bir oksijen deposu. Yeşiliyle, İzmir Körfezi manzarasıyla alternatif bir dinlenme alanı olan rekreasyon alanında aktivite arayanlar da unutulmadı. Aktivite tutkunları düşünülerek yapılan yenileme çalışmasında bir de "Macera Parkı" oluşturuldu. Dev salıncak, ip parkuru, ağ trombolin, atış poligonu ve zipcoaster gibi oyun elemanlarının yerleştirildiği Macera Parkı, her yaştan macera tutkunlarını bekliyor.

Çevre düzenlemesi baştan ayağa yenilendi

Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı, sil baştan düzenlenerek adeta yeniden yaratıldı. Ziyaretçilerin, doğanın ve manzaranın keyfini çıkarması, aileleriyle birlikte keyifli zaman geçirebilmesi için harabe haldeki alanda yer alan tüm yapı ve yollar birer birer elden geçirildi. Yanmış bölümler yeniden inşa edilirken, yürüyüş yolları, banklar, seyir terasları yenilendi. Çevre düzenlemesi kapsamında yürüyüş yollarındaki deforme olmuş kauçuk kaplamalar değiştirildi, ahşap traversler ile yapılmış basamakların tamamı elden geçirildi. Alanı çevreleyen duvar ve çitler de tamir edilerek daha güvenli ve estetik hale getirildi. Çocuk oyun grupları yenilenirken kullanılamaz durumdaki basketbol sahası sporseverlerin kullanımına hazırlandı. Yanmış olan kafeterya (kır kahvesi) ve güvenlik odaları tamamen yenilendi. Konak Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla yepyeni bir görünüme bürünen, alana eklenen macera parkıyla başta gençler olmak üzere tüm İzmirlilere hitap eden, İzmir Körfezi'ne bakan yemyeşil bir doğa içinde yer alan oyun alanları, spor sahaları, seyir terasları, kır kahvesiyle İzmirlilere nefes aldıracak Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı, 18 Mayıs Çarşamba günü saat 18.30'da düzenlenen törenle hizmete açılacak.