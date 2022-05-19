Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı açıldı

Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik net konuştu. Başkan Batur, “Kentsel dönüşüm Gültepe'de ya olacak ya olacak” dedi

FATİH ÖZKILINÇ- Konak Belediyesinin ilçenin yeni cazibe merkezi olarak adlandırdığı Aydın Erten Rekreasyon Alanı ve Macera Parkı düzenlenen törenle açıldı. Rekreasyon alanında gerçekleşen törene ev sahibi Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekilleri, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, siyasi partilerin Konak ilçe başkanları, Konak Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

“Vatandaşlarımız her şeyi hak ediyor”

Törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Seçim döneminde bu mahallerde dolaşırken vatandaşlarımızın önümüze geçip Aydın Erten Rekreasyon Alanının yeniden hayata geçirilmesi yönünde talepleri vardı. Geçmişte alınmış ama iade edilmiş. Bu konuda seçildikten sonra hemen çalışmaya başladık. Bu çalışmayı yaparken de hazinenin mülkü olan bu alan içinde Orman Bölge Müdürlüğünün tahsisi vardı, müracaat ettik ve meclisteki Cumhur İttifakı arkadaşlarımızın katkısı dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin onayıyla alanı 29 yıllığına belediyemize kazandırdık. 5 milyonluk bir harcamayla 9 ay kısa gibi bir sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Buradaki vatandaşlarımız her şeyi hak ediyor. Tunç Başkanla beraber seçimden bu yana 'Aşağıda ne varsa yukarıda da olacak' dedik, çalışmalarımız bunu gösteriyor" diye konuştu.

“Kentsel dönüşüm ya olacak ya olacak”

Gültepe kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik de bilgi veren Başkan Batur, "Toros'taki sosyal tesis alanını tamamladık. O bölgedeki vatandaşlarımızın sosyal yaşam alanında önemli bir çalışmayı da tamamladık. Şimdi Gültepe'de en önemli yatırımlardan biri olan Atatürk Kapalı Spor Tesisini tamamladık geçtiğimiz günlerde. Konak Belediyesi deyince akla Gültepe kentsel dönüşümü geliyor. Buradaki halkın en çok talep ettiği şey dönüşüm. Vatandaşın bu istediğine kulağımızı tıkayamazdık, 9 ayda 300 hektarlık 14 mahallenin kentsel dönüşüm planını tamamladık. Tüm siyasi partilerden meclis üyesi arkadaşlarım oy birliği ile planı desteklediler. Tunç Başkanıma 'Bu planın bir an evvel hayata geçmesi lazım' dedim, hemen gündeme aldı ve Büyükşehri meclisinden geçirdik. Askı sürecinde Şehir Plancıları Odasının itirazıyla karşılaştık, geriye dönmedik. Kentsel dönüşüm Gültepe'de ya olacak ya olacak. Sizlerle birlikte yapacağız. Şu anda mahkemenin tespit ettiği eksiklikleri tamamlıyoruz, Büyükşehir Belediyemizin bürokratlarıyla birlikte planlıyoruz, Temmuz ayında gündeme getireceğiz" ifadelerini kullandı.

“Başkanların en asli görevi”

Alana ilişkin konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Aydın Erten rekreasyon alanı, bu değerli yeşil alanımız 2013'te kente kazandırılmış, 2017'de Bakanlığa geçmiş ve işletme hakları bir firmaya devredilmişti, maalesef boş bir araziye dönüştü. Abdül Batur Başkan göreve gelir gelmez attığı ilk adımlardan biri alanın yeniden belediyeye tahsisi oldu. Kentimizin akciğerleri olan bu alanı Konak Belediyemize 29 yıllığına kiraladı. Bu alanın yeniden hizmete sunulmuş olmasının onurunu yaşıyoruz. Eminim Aydın Erten yukarıdan gülümseyerek ve takdirle izliyordur. Ruhu şad olsun. Hemşerilerimiz bu güzel yerde İzmir'i, körfezi kuş bakışı gözlemleyecek, doğanın eşsiz güzelliklerini tadacak. Bu alanı hizmete açarak, kentteki yeşil altyapının önemli bir parçasını oluşturan Abdül Batur Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediye Başkanların en asli görevi kentin doğasına sahip çıkmaktır. Doğayı tahrip ettik ve şimdi beton yuvalarında hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu alanları korumak kıvançla takip ettiğimiz bir çalışma" dedi.