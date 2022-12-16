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Ayırmaya çalıştığı kavgada bir gözünü kaybetti! 3 yıldır adalet bekliyor!

Ayırmaya çalıştığı kavgada bir gözünü kaybetti! 3 yıldır adalet bekliyor!
16 Aralık 2022 Cuma 11:21

İzmir'de 25 yaşındaki Egemen Öz, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken, yüzüne aldığı içki şişesi darbesi ile sol gözünü kaybetti. Olaydan üç yıl sonra konu ile ilgili iddianame hazırlanırken, içki şişesi de silah sayıldı. Olayda Öz'e vurduğu belirlenen Mehmet B. hakkında da 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi

Olay, 22 Temmuz 2019'da, Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanına giden Egemen Öz, tanıdığı kişilerin de olduğu 2 grup arasındaki kavgayı fark edince araya girip, yatıştırmak istedi. Kavganın ortasında kalan Öz'ün yüzüne içki şişesiyle vuruldu. Kanlar içinde kalan Öz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sol gözünden ameliyat edilen Öz, 4 aylık tedavisi sonrası yine operasyona alındı. Bu ameliyatın ardından Öz, sol gözünü tamamen kaybetti.

Egemen Öz'ün gözünü kaybettiği olay ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; eğlenen 2 grubun tartıştığı ardından kavga çıktığı, bu sırada gözüne şişeyle vurulan Öz'ün yüzünü tutarak mekandan çıktığı, tarafların birbirlerine masa ve sandalyeleri atarak kavgayı bir süre daha sürdürdükleri görüldü.

İÇKİ ŞİŞESİ 'SİLAH' SAYILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma, 3 yıl sonra tamamlanarak iddianame hazırlandı. Egemen Öz'e, içki şişe ile vuran kişinin Mehmet B. olduğu belirlendi. İddianamede ayrıca içki şişesi 'silah' sayıldı. Mehmet B. hakkında Öz'ü basit tıbbi müdahaleyle geçirilemeyecek şekilde yaraladığı gerekçesiyle 6 yıla kadar, kavgadaki diğer kişilere yönelik 'yaralama' suçlarından ise 4,5 yıla kadar olmak üzere toplam 10,5 yıla kadar hapis cezası istendi. Kavgaya karışan 8 kişi için de en az 4,5 yıl, en fazla 13,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

'BAYGINLIK GEÇİRMİŞİM'

Olay günü yaşananları anlatan Egemen Öz, "Arkadaşlarım ile eğlenmeye gittiğim mekanda kavga eden kişilerden tanıdığım olduğu için ayırmaya çalıştım sonra gözüme şişeyle vurdular. Olan bana oldu. Gözüme gelen darbe sonrasında kendimi korkuyla hemen dışarı attım sonrasını zaten baygınlık geçirdiğim için hatırlayamıyorum. Beni hastaneye kaldırmışlar, ölümden dönmüşüm. Balıkçılık yapıyorum, gözümü kaybettiğim için işimi de yapamamaya başladım. Tüm görme yükü sağ gözüme bindiği için sağ gözüm sürekli ağrıyor. Çok mağdur oldum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kavga #haber
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