"Aylan bebek" operasyonunda 26 tutuklama

İzmir merkezli 12 ilde, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 60 şüpheliden 26'sı tutuklandı.

"Aylan bebek" operasyonunda 26 tutuklama
29 Şubat 2020 Cumartesi 13:28

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik "Aylan bebek" ismi verilen operasyonda yakalanan 60 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 8'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 52 zanlıdan 2'si savcılıktan salıverildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 26'sı cezaevine gönderildi, 24'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir merkezli 12 ilde, 25 Şubat'ta Ege Denizi'ndeki yasa dışı geçişleri organize ettikleri ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 104 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 60 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Önceki Haber
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Sonraki Haber
İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.