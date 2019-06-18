'Aylin'den dünya prömiyeri

İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında düzenlenen Sinema Burada Festivali Kısa Film Proje Yarışması'nın geçtiğimiz yılki birincisi "Aylin", dünya prömiyerini California Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde yapmaya hazırlanıyor

Kısa Film Proje Yarışması'nın kendilerine katkıda bulunduğunu ifade eden filmin yönetmeni Ozan Yoleri, "Yarışma'nın sağladığı katkı, halihazırda oldukça dar olan kısa film fonlama olanakları göz önünde bulundurulduğunda çok önemli" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek genel ticaret fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamındaki 19. Sinema Burada Festivali sektöre katkı sağlamaya devam ediyor. Festival kapsamında gerçekleşen Kısa Film Proje Yarışması da sektöre yeni yönetmenler kazandırmanın yanında kısa filmlerin tamamlanarak izleyiciyle buluşmasına imkan veriyor. Kısa film alanındaki yönetmen ve yapımcılara yapım aşamasında destek olmak amacıyla düzenlenen Kısa Film Proje Yarışması'nda geçen yıl birinci olan Aylin adlı film, dünya prömiyeri heyecanı yaşıyor. Yazar ve yönetmenliğini Ozan Yoleri'nin yaptığı Aylin filminin dünya prömiyeri, California Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde 21 Haziran tarihinde yapılacak.

Yoğun çalıştık

Film için yoğun bir çaba harcadıklarını ifade eden Ozan Yoleri, "Aylin ilk gösterimini California Palm Springs'te yapacak. İzmir'de gerçekleşen yarışma bize post prodüksiyonu tamamlamamız için güzel bir fırsat sundu. Kurgu, renk, ses gibi ilk etapta akla gelen ana bütçe kalemlerinin yanı sıra filmde kullandığımız müziğin telifini almamızda da payı büyük. Film, yapımcım Alara ile birlikte bir büyüme (coming of age) filmi yapmak üzerine konuşmalarımızdan ortaya çıktı. İlk etapta filme ismini de veren Aylin karakteri oluştu, ardından Aylin'in etrafındaki diğer karakterleri ve mekanları oluşturduk. Kültür Bakanlığı'ndan destek almamızın ardından birkaç ay sonra da sete girdik" dedi.

Yarışma çok değerli

Yarışmanın belli bir aşamaya gelmiş projelerin ortaya çıkmasına aracılık ettiğini belirten Yoleri, "Elbette heyecanlıyız. Dediğim gibi, Proje Yarışması post-prodüksiyon ödülü verdiği için çok değerli. Bu sayede belli bir aşamaya gelmiş projeleri neticelendirmeye aracılık ediyor. Uzun metrajlarda post prodüksiyon desteği daha yaygın olsa da, Türkiye'de kısa film post prodüksiyon desteği maalesef çok sınırlı. Yarışma'nın sağladığı katkı, halihazırda oldukça dar olan kısa film fonlama olanakları göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli" dedi. Gelecek planları hakkında da bilgi veren Yoleri, "Şu an Alara ile birlikte bir uzun metraj senaryosu üzerinde çalışıyoruz. Şimdilik yine bir kadın hikayesi olacağını söylemekle yetinebilirim" diye konuştu.

Katılım şartları

Kısa Film Proje Yarışması, bu yıl dördüncü kez gerçekleşecek. Yarışmaya, Türkiye yapımı kısa metrajlı projeler katılabilecek. Yapımcılar, kurmaca film projelerinin yanında, sinemaya yönelik yaratıcı belgesel, deneysel ve animasyon kısa metraj projeleri ile de Kısa Film Proje Yarışması'na bas¸vurabilecek. Yarışmada projelerin çekimlerinin en az yüzde 50'sinin tamamlanmıs¸ olması veya projelerin post- prodüksiyon as¸amasında olması gerekiyor. İlk gösterimi yapılan projeler Kısa Film Proje Yarışması'na katılamayacak. Yarışmaya bas¸vuran proje bir ortak yapım ise yapımcı tüzel kişinin yasalara tabii ve Türkiye'de yerleşik olması; ortak yapımın Sinematografik Yapımlar Üzerine Avrupa Sözleşmesi'ne uygun olması gerekiyor. Son başvuru tarihi ise 2 Ağustos. Yarışmaya katılmak isteyen yönetmenler, http://ief.izfas.com.tr sayfasından detaylı bilgiye ulaşabilecek.



Filmin konusu

Aylin adlı filmin konusu ise şu şekilde: "On iki yaşındaki Irmak, onda heyecan, özgürlük ve kadınlık duygularını uyandıran, kendisinden yaşça büyük arkadaşı Aylin'e hayranlık duymaktadır. Fakat Aylin erkek arkadaşıyla bu küçük Kuzey Ege kasabasından ayrılma planları yapmaya başladığında, Irmak ona karşı hissettiklerinin sandığından daha karmaşık olduğunu fark etmeye başlar."