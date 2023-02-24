Aynı aileden 3 kişinin öldürülmesinde tabancada parmak izine rastlanmadı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta öldürülmesinde Ali İhsan Kılıç (67) ve ağabeyi Mehmet Kılıç'ın (69) tutuklu yargılandığı davada sanıkların cinayette kullandığı belirtilen tabanca ve şarjörün laboratuvar incelemesinde, parmak izine rastlanmadığı açıklandı.

Olay, 10 Haziran 2022’de, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında iddiaya göre daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu belirtilen Yahya Köşek tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar, kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç tutuklandı.

SANIKLARA MÜEBBET İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'Kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'Kasten öldürmeye iştirak'ten 3'er kez müebbet hapis ve 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da sanıklar hakkında 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

Mahkeme safhasında, olayda anne, baba ve kardeşini kaybeden Filiz Topaloğlu hakkında 'Kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da mevcut davayla birleştirildi.

DURUŞMA ÖNCESİ GERGİNLİK

Dün davanın 4'üncü duruşması görüldü. Duruşma öncesi, sanık ve şikayetçi yakınları arasında gerginlik yaşandı. Polis, araya girerek gerginliği sonlandırdı. Bugünkü duruşmaya tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç, izleyici olarak Mehmet Kılıç'ın oğulları Özkan ve Köksal Kılıç, sanık avukatı Özer Kırca, sanık-müşteki Filiz Topaloğlu, Köşek ve Güçlü ailelerinin avukatı Senem Demirel Acar, öldürülen Funda Güçlü'nün eşi Rıdvan Güçlü'nün de aralarında bulunduğu bazı yakınları ile Topaloğlu'nun avukatı Senem Demirel Acar katıldı.

Sanıklar, suçsuz olduklarını belirtip tahliyelerini talep etti. Avukatları ise sanık yakınlarının can güvenliği olmadığı için davanın başka kente alınmasını istedi. Mahkeme başkanı, bu talebi reddetti, ayrıca sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İNCELEME SONUCU GELDİ

Olay sonrası ele geçirilen ve cinayette kullanıldığı belirtilen tabancanın parmak izi incelemesi sonucunun da geldiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda yapılan incelemeye göre tabanca ve şarjörde parmak izine rastlanmadı. Bunun üzerine tabanca ve şarjörün, DNA testi için Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderilmesine karar verilip duruşma ertelendi.

CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRMEDEN YARGILAMA TALEBİ

Duruşma sonrası açıklama yapan şikayetçilerin avukatı Senem Demirel Acar, "Davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Sokak köpeklerini besledikleri bahanesiyle aynı aileden 3 kişiyi öldüren sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Her 2 sanık da suçsuz olduğunu iddia etti. Silahı kullanan sanık da masum olduğunu öne sürdü. Şarjör veren sanık da hem kamera hem tanıkların olmasına rağmen suçunu inkar etti. Dosyadaki bugüne kadar toplanan deliller neticesinde, sanıkların, suçun nitelikli hali olan tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmeden yargılama talep ediliyoruz" dedi. (DHA)

