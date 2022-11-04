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Aziz Sancar'ın acı günü! 1 gün arayla öldüler!

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yengesi Nezihe Sancar (90) ile ağabeyi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar (90) bir gün arayla yaşamını yitirdi. Kenan Sancar, bir gün önce hayatını kaybeden eşi Nezihe Sancar'ın yanına defnedildi

Aziz Sancar'ın acı günü! 1 gün arayla öldüler!
04 Kasım 2022 Cuma 11:58

Prof. Dr. Aziz Sancar'ın İzmir'in Seferihisar yaşayan ağabeyi Kenan Sancar ile yengesi 3 çocuk annesi Nezihe Sancar, 15 gün önce Covid-19 nedeniyle İzmir Tepecik ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Nezihe Sancar, 1 Kasım sabahı yaşamını yitirdi. Nezihe Sancar, Seferihisar ilçesindeki Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kenan Sancar ise eşinin ölümünün ardından bir gün sonra saat 16.00 sıralarında hayatını kaybetti. Kenan Sancar için öğle vakti Seferihisar Merkez Mezarlığı'nda askeri tören düzenlendi. Törene, Sancar ailesi, askeri ve emniyet yetkilileri katıldı. Aziz Sancar ve eşi ise katılamadıkları cenazeye çelenk gönderdi. Kenan Sancar'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan cenaze namazının ardından askeri kıta tarafından omuzlara alındı. Kenan Sancar, eşinin yanında toprağa verildi.

Öte yandan, Aziz Sancar'ın yeğeni Ülkü Sancar, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Canımız, çınarımız, General Kenan Sancar ve altmış yıllık hayat arkadaşı Nezihe Sancar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Seni sözünle, özünle uğurluyoruz. Zamanın içinde yeri kalmadığını anladığında gitmesini bilen insan en asil insandır. Allah rahmetiyle kuşatsın Paşam."


Kaynak: DHA
Etiketler; #aziz sancar #ölüm #izmir
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