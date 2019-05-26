Baba-oğul otomobilde vuruldu

Konak'ta, otomobilde oturdukları sırada taksi ile yanlarına yanaşan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Mustafa Kandemir (33) ile babası Halit Kandemir (62), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Baba-oğul otomobilde vuruldu
26 Mayıs 2019 Pazar 11:57

Olay, önceki gece saat 23.00 sıralarında İnönü Caddesi Hatay Hizmet Binası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Mustafa Kandemir ile babası Halit Kandemir 35 GB 2186 plakalı otomobilde oturduğu sırada, iddiaya göre taksi ile gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan baba-oğul, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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