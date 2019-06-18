Baba öldü, oğlu yaralı

Tire'de kamyonetin devrilmesi sonucu baba Mevlüt Pınar (51) hayatını kaybetti, oğlu Cevdet Pınar (19) ise yaralandı.

Baba öldü, oğlu yaralı
18 Haziran 2019 Salı 13:31

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Pazarcı esnafı Mevlüt Pınar, oğlu Cevdet Pınar ile birlikte İzmir'deki toptancı halinden sebze ve meyve satın alıp, Tire'ye doğru yola çıktı. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarına gelen Mevlüt Pınar, yönetimindeki 35 M 2278 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Bunun üzerine takla atan kamyonet, yol kenarına devrildi. Sürücü Mevlüt Pınar, kaza yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Cevdet Pınar ise yaralandı. Cevdet Pınar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Pınar'ın cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
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