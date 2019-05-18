Baba yadigârı bağlama, ışığı oldu

Doğuştan görme engelli Cem Cansız, karşılaştığı yüzlerce soruna rağmen babasından yadigar bağlaması ile müziğe tutundu. Cansız, İstanbul Teknik Üniversite'sinde okuduğu konservatuvar ile sanatını geliştirdi ve "Aşkın Söylettikleri" isimli bir albüm çıkarttı.

Doğancan Bingöl - Doğuştan görme engelli Cem Cansız, Ege Üniversitesi Konservatuvarı'na "kör" olduğu gerekçesiyle alınmadı. Ümitsizliğe kapılmayan Cansız, çalışmalarını arttırarak gösterdiği azim ve çaba ile TRT'nin Ses Yarışması'nda birinciliği kazandı. Kazandığı birinciliğin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'na başvuran Cansız, burada kabul gördü ve aldığı eğitimin ardından memleketi olan İzmir'e geri dönüp kendi stüdyosunu kurdu. Bu stüdyo'da yürüttüğü albüm çalışmalarının ardından "Gülümser Müzik" ile imzaladığı anlaşma ile stüdyosunu kapatan Cansız, burada çalışmalarını sürdürerek müziklerini 7'den 70'e binlerce insanın beğenisine sunuyor.

Cem Cansız, 1978 yılında görmeyen gözleri ile başladığı yaşam yolculuğunda bir çok engel ile karşılaşmasına rağmen mücadelesini hiç bırakmadı. İyi bir eğitim alabilmek için 7 yaşında yatılı okula giden Cansız, burada kazandığı deneyimler ile hayatının geri kalanına yön verecek kararlar verdi. İşçi babasının çaldığı bağlamanın sesinden çok etkilenen Cansız, müziğe ilgisinin kaynağının babası olduğunu anlattı.

Gerekçe körlere eğitim yok

Müzisyen Cem Cansız, 18 yaşına kadar hiç müzik eğitimi almadığını belirterek, "Lise öğrenimimi tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi Konservatuvarı'nın sınavına girdim ancak "körlere eğitim veremedikleri" gerekçesiyle kabul edilmedim." dedi.

Günümüzde hala büyüklüğünü koruyan bir gazetenin düzenlediği ses yarışmasında bölge birinciliği elde ettiğini söyleyen Cansız, şöyle konuştu: Ege Üniversitesi'nin görme engellilere yönelik eğitim şekli bulunmuyormuş. Bir ses yarışmasına girdim ve burada birincilik elde ettim. Burada kazandığım başarının ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sınavlarına girdim ve kabul edildim. İzmir'in en köklü üniversitesi tarafından kabul edilmemem beni üzse de Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden birinin beni kabul etmesi gurur verdi.

Ajitasyon yapmamı istediler

Cansız, müzikal olarak kendisini sürekli geliştirmek için çabaladığını ve İstanbul'da albüm hazırlamak için bir süre çalıştığını söyleyerek, "Albüm çalışmalarımı sürdürürken istemediğim olaylarla karşılaştım. Planlarım istediğim şekilde gelişmedi. Görme engelli olduğum için benden ajitasyon yapmamı isteyen insanlar ile karşılaştım. Farklı beklentiler oldu. Ben müziğim ile ön planda olmak için mücadele gösteriyorum." dedi.

Klip yolda

Müzik yönetmenli de yaptığını ifade eden Cansız, "Bağlama çalıyorum ayırca 100'lerce çalışmaya katkıda bulundum. Hayatımı müzik yaparak kazanıyorum. Önceki yıllarda "Aşkın söylettikleri" adını verdiğim bir albüm çıkarttım. Şu anda yeni bir single çalışmam var bunu klibi ile beraber servis edeceğim" diye konuştu.