Babacan'ın partisi ittifakta yer alabilir

CHP'li Serter, Ali Babacan tarafından kurulması beklenen parti ile ilgili olarak, 'Artık ittifaklarla yol alınacak. Ülkeyi nasıl kalkındırabiliriz diye düşünüyoruz. Yeni parti de ittifak içinde yer alabilir' dedi

Halil Özcan - Ali Babacan'ın AK Parti'den istifasını değerlendiren Serter, şöyle devam etti: "AK Parti'nin dengelerini değiştirecekler. Geç kalmış bir istifa. Süreçten cesaret aldılar. 3-4 yıl önce cesaret alamadılar. Son seçimler ve halkın başarısının üstüne bina kondurmaya çalışıyorlar. Kendi içlerinde çatışacaklar. Yeni kurulan partiye milletvekilleri geçecek. CHP, İYİ Parti ve yeni kurulan parti aynı yol haritasında yer alabilir. Bundan sonraki süreçlere bakılır. Şimdi ittifak ama daha önce bunun ismi koalisyondu. Olabilir çünkü artık bu itifaklarla yol alınacak. Bunun en büyük örneğini de yerel seçimlerde gördük. Artık ülkeyi nasıl kalkındırabiliriz diye düşünüyoruz. Mesele parti meselesi değil. Küçük kısır siyasetleri bırakmalıyız artık."

Af beklentisi

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Bedri Serter, Yeni Yargı Reformu ve af yasasının önümüzdeki hafta Meclis'e gelebileceğini söyledi. Serter, "Aftan yararlanarak çıkacak kişilerin bir daha suç işleyerek cezaevine girmemesini dilerim. Kimler affedilecek ona bakacağız. Parti içinde genel bir değerlendirme yapılmadı" dedi.

Haber Ekspres'i ziyaret eden Milletvekili Bedri Serter, uzun zamandır sürüncemede kalan ya da seçim öncesi oy kaygısıyla ortaya atılan af yasasının önümüdeki hafta Meclis'e gelebileceğini belirtti. Destek konusunda parti olarak henüz genel bir değerlendirme yapmadıklarını ifade eden Serter, "Af yasasının ne getireceğine bağlı. Kimler affedilecek ona bakacağız. Aftan yararlanarak çıkacak kişilerin bir daha suç işleyerek cezaevine girmemesini dilerim. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta meclise getirecekler diye duydum. Komisyonlardan sonra Meclis'e gelir. Genel Başkanımızın da konuyla ilgili bir değerlendirmesi olmadı." diye konuştu.

Hükümet bunu nasıl göğüsler bilemem

Yeni Yargı Reformu Paketi'nin de yakın zamanda Meclis'e geleceğini kaydeden Serter, "Pakette yer alan icra ve iflas ilanlarının yerel gazetelerde yer alma zorunluluğunun ortadan kaldırılmak istenmesi yerel basın için bir eziyet olur. Bir yığın insanın da işsiz kalmasına sebep olur. Bunu, bu zamanda hükümet olarak nasıl göğüslerler bilemem. Zaten bu türlü yaptıkları davranışlarla 31 Mart ve 23 Haziran'da yapılan seçimlerin sonucunda AK Parti ve tek adam rejimine halk, 'dur kardeşim sen ne yapıyorsun, her önüne geleni uygulamaya kalkma, biz seni seçtik ama sen ekonomiyi yerle bir ettin'. dedi" şeklinde konuştu.

Biz kutlama, iktidar sersemliği yaşıyor

Meclis'te hali hazırda erken seçim havası olmadığını ifade eden Serter, şöyle devam etti: "Biz İstanbul seçimlerinin mutluluğunu yaşamaktayız, onlar da sersemliğini yaşamakta. Dolayısıyla erken seçimle ilgili herhangi bir söylem ya da kulis söz konusu değil. Parti olarak, parlamenter rejime geri dönülmesi gerektiğini söylüyoruz. Hala 1982 Anayasası'yla idare ediliyor Türkiye. Bunun bi an önce ele alınıp revize edilmesi lazım. Cumhurbaşkanlığı seçim sistemi nasıl parlamenter veya demokrasi sistemi olacaksa ona göre bir şey uyarlayalım çünkü yanlış olduğu belli. Daha bir sene olmadan yerle bir oldu. Koskoca Türkiye'yi tek adama bağlarsanız olacağı bu. Korku imparatorluğu oluştu."

Seçim sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi olarak ders çıkaracaklarını kaydeden Serter, "Halk bize, 'Sen de düzgün yönet, iyi çalış. Gerekirse iktidarı sana veririm. Ama çalışmazsan alternatif neyse ona giderim' dedi. Özellikle Ekrem Bey başta olmak üzere Ankara, Antalya, İzmir, Mersin, Adana belediyelerimizin iyi çalışması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bülent Arınç gibi figüranları dikkate almamak lazım

Cumhurbaşkanlığı YİK üyesi Bülent Arınç, maaşlarının 13 bin TL'den 18 bin TL'ye çıkarılmasını eleştirenler için 'edepsizler' diyerek 'Seni ne ilgilendiriyor' dediği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Böyle tartışmaları gündeme getirerek arkada daha büyük işler döndüğünü ileri süren Serter, "Bülent Arınç gibi figüranları ortaya çıkarıp arka tarafta çok daha büyük oyunlar oynanıyor. Bülent Arınç gibi 6 adam var. Merkez Bankası Başkanını sabaha karşı görevden aldılar. İstediklerimizi yapmadı diye aldılar görevden. Bülent Arınç gibi pasif siyasetçilerle uğraşmamamız lazım. 18 kuruşluk adammış deyip geçeceksin. Halkın önüne atıyorlar onunla debelenip duruyoruz. Bu kadar açlık sefalet var. Ekonomi yerle bir" diye konuştu.