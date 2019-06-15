Babalar Günü’nü unutmadılar

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı “İyilik Atölyesi” gönüllüleri yaptıkları el emeği ürünleri Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi'nde yaşayan babalara hediye ettiler.

Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çatısı altında gönüllü kadınların oluşturduğu “İyilik Atölyesi” gönüllüleri Babalar Günü’nü unutmadı. Karabağlar’da bulunan Dr. Kemal Tarım Dinlenme Evi’ni ziyaret ederek burada kalan babalara ve diğer sakinlerine el emeği ürünler hediye ettiler.

Karabağlar Belediyesi Başkanvekili Servinaz Ömür, Dr Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı Müdürü Hülya Bilgin ve Sosyal Yardım İşleri Müdürü Pelin Erda’nın da katıldığı ziyarette dinlenme evi sakinlerinin Babalar Günü’nü kutlayan Servinaz Ömür, ayrıca Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun da selamlarını iletti.

Konuşmaların ardından dinleme evi sakinleri şiirler, şarkılar okuyarak bu özel güne ayrı bir renk kattı.