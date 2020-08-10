Babasını  bıçakladı 

Ödemiş'te, G.T. (31) isimli kadın, tartıştığı babası H.G.'yi (53) bıçakla yaraladı.

Babasını  bıçakladı 
10 Ağustos 2020 Pazartesi 14:42

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. G.T. ile babası H.G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile babasını karnından bıçakladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulansla H.G., Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Gözaltına alınan G.T. ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Önceki Haber
3,5 milyon arı ormana yayıldı
Sonraki Haber
Güzelhisar'a sosyal tesis
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.