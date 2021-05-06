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Babasının arazisinde baygın bulundu, hastanede öldü!

İzmir'in Bergama ilçesinde, babasına ait arazide baygın bulunan İsa Kabaağaç (14), sağlık görevlilerince hastaneye götürülmek istenirken ambulansta yaşamını yitirdi. Kabaağaç'ın ölüm nedeni, otopsi sonucu belli olacak

Babasının arazisinde baygın bulundu, hastanede öldü!
06 Mayıs 2021 Perşembe 13:41

Bergama Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olan İsa Kabaağaç, dün, babası Şerafettin Kabaağaç'a ait arazide komşular tarafından baygın bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kabaağaç'ı Kınık Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere hemen ambulansa aldı. Kabaağaç, hastane yolunda sağlık görevlilerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Kesici ve delici alet ya da yara izine rastlanılmayan İsa Kabaağaç'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bergama #ölüm #arazi ölüm
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