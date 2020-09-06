Babasının silahıyla intihar etti

Ödemiş'te, Buse Melisa K. (15), emekli astsubay babasının beylik tabancasını başına ateşleyerek, intihar etti. Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı iddia edilirken. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındığı öğrenildi

Hürriyet Mahallesi Şehit Özpolat Caddesi'ndeki intihar olayı saat 02.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Buse Melisa K., emekli astsubay babası Özay K.'nin beylik tabancasını başına ateşledi. Silah sesine uyananların ağır yaralı halde bulduğu Buse Melisa K., ambulansla kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Buse Melisa K.'nin cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buse Melisa K.'nin intihardan önce babası Özay K. ile tartıştığı iddia edildi. Baba Özay K.'nin, olaydan sonra emniyete götürülerek, ifadesinin alındı ve sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı.

Mahvoldum

Emekli astsubay babasının beylik tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son veren Buse Melisa K.’nın (15) sevk edildiği adliyede serbest bırakılan babası Özay K.'nın, "Olanlardan ötürü çok üzgünüm, mahvolmuş durumdayım. Kızıma kötü davrandığım konusundaki iddialar tamamen gerçek dışı" dediği öğrenildi. Öte yandan, olayın, 6 katlı Uyanır Apartmanı’nın balkonunda meydana geldiği öğrenilirken, balkondaki bir camın kırık olduğu ve kırılan cam parçalarının zemine düştüğü görüldü.

Silah sesi duymadım

Buse Melisa K. ile aynı apartmanda oturan komşusu Deniz Genevlioğlu, "Ben babasıyla daha önce evden tartıştıklarına dair bir ses duymadım, aile içini bilemem. Biz evdeydik, 2'nci kattaydım ben. Ben sadece cam kırığı sesi duydum, başka da bir şey görmedim. Ben komşum olarak tanıyorum, kişisel olarak çok tanımıyorum. Silah sesi hiç duymadım, sadece annenin sesini duydum. Yardım ister gibiydi" dedi.



