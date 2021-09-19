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Babasının tacizine uğrayan kız kardeşini kaçırmak istedi!

İzmir'in Konak ilçesinde, A.E. (17), pompalı tüfekle ananesinin evini basıp kız kardeşi S.E'yi (15) götürmek istedi. S. E  ağabeyinin kendisini ölümle tehdit ettiğini iddia etti. KADES'e yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı

Babasının tacizine uğrayan kız kardeşini kaçırmak istedi!
19 Eylül 2021 Pazar 17:09

Olay, 7 Eylül günü saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si erkek 4 çocuk babası Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı. 4 yıl süren taciz olayı, Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. E.B. kaçarak evlendi. Serkan E cezaevinden dönünce küçük kız S.E'ye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Anne bu durumu öğrenince kızın üzerine kayıt cihazı yerleştirdi. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada Asya D., evdeki tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan Serkan E., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

BABA TUTUKLANDI

Asya E.'nin, avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde, sosyal medyada serbest kalması için '#asyatutuksuzyargılansın' başlığıyla kampanya başlatıldı. Tedavisi süren Serkan E. hakkında ise 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) de S.E.'nin ifadesi alındı. S.E., daha sonra büyükannesine teslim edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Serkan E., taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polis tarafından gözaltına alınan Serkan E., sevk edildiği adliyede geçen 17 Eylül'de tutuklandı.

POMPALI TÜFEKLE EVE GELDİ

Olayla ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. A.E., elinde bıçak olduğu ileri sürülen arkadaşı M.M.'yi de yanına alarak pompalı tüfekle anneannesinin evini bastı.  Babasının tacizine uğrayan kız kardeşlerinden S.E.'yi götürmek istedi. Evdekiler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polisten yardım istedi. Polisin geldiğini fark eden A.E., elindeki pompalı tüfeği evin bahçe duvarından atarak gizlemek istedi. Polis A.E. ve arkadaşı M.M.'yi gözaltına aldı. A.E.'nin bahçeye attığı tüfek bulunup, incelenmek üzere el konuldu. Polislerin gelmesinin ardından sokağa çıkan S.E. ise ölümle tehdit edildiğini söyledi. O anlar bir binanın güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Gözaltına alınan A.E. ve arkadaşı, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #konak #pompalı tüfek #kızın taciz etti
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