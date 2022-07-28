Bademler’in çiçekleri Royal Flora Holland’da satışa sunuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Türkiye'de "çiçeğin başkenti" haline gelen Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin ürettiği çiçeklerin ilki dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda’nın çiçek borsasında satışa sunuldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen İzmir Tarımı stratejisi meyvelerini veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Urla Bademler’deki çiçek üreticileri dünyanın en büyük çiçek borsasına girdi. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin dünya çiçek ihracatında yüzde 49'luk paya sahip Hollanda’nın çiçek borsası için ürettiği ilk kesme çiçek türü “Vidaca Ammi Casablanca”nın mezatı 950 hektar alana sahip Royal Flora Holland’da satışa sunuldu. İlk mezatın satış ziline Başkan Tunç Soyer bastı. Vidaca Ammi Casablanca, ilk mezat gününde 12 farklı alıcıyla buluşu.

Hedefimiz küçük üreticiyi ihracatçı yapmak



Canlı bağlantıyla mezata katılan Başkan Soyer, “Çok heyecanlıyım. Şuanda attığımız küçük bir adım olarak görülebilir. Bir ürünümüz satışa sunuluyor. Ancak bizim için, Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için çok büyük ve kıymetli bir adım. Eğer küçük üretici ürettiği ürünü dünyaya pazarlayamıyorsa o zaman ürettiğinin değeri mutlaka gerçek değerinin altında kalıyor. Ancak rekabet gücü yükselirse uluslararası alanda rekabet edecek noktaya gelirse işte o zaman üreticinin karnı doyuyor. Ekmeğini ürettiğinden kazanmaya devam ediyor. Bizim küçük üreticiyi ihracatçı yapma hayalimiz başından beri “Başka Bir Tarım Mümkün’ hedefinin en önemli noktası” dedi.

Doğru yoldayız



Başkan Soyer Hollanda’nın en büyük mezat alanlarından Royal Flora’ya daha önce gittiğini ifade ederek şunları söyledi: “Hakikatten bir karınca yuvası gibi, her yerde çiçeklerin olduğu olağan üstü büyük bir organizasyon. Burası küçük üreticilerin kurduğu bir tesis. O üretici orada yaşayan küçük üretici. Bizde ise tarım büyük ölçekli sanayicinin yapacağı bir iş olarak görülüyor. Tarım büyük ölçekli yapılsın sanayici yapsın gözüyle bakılıyor. Küçük üretici ne yapsın peki? Köyünü bıraksın gitsin, işsizlik ordusuna katılsın, ucuz işçi olsun isteniyor. Böyle bakıldığı için Venezuela’da arazi kiralanmaya çalışılıyor. Oysa görüyoruz. Hollanda küçük üreticiyi bir araya getirmiş dünyaya hükmeden bir mezat alanı oluşturmuş. Dünyadaki çiçek ticaretinin yaklaşık yüzde 50'sini Hollandalılar yapıyor. Küçük üreticiler yapıyor. Kısacası bizim kooperatiflerimiz neden büyümesin? Neden el ele verip dünya pazarlarına katılmasın? O hayali biz gerçekleştireceğiz. Bu atalık tohumlar binlere yılda bu bereketli topraklarda yıllarca süzüle süzüle geldi. İzmir’in dağlarında nasıl çiçekler açtıysa, dünyanın her yerinde de İzmir’in çiçekleri açsın istiyoruz. Bunu el birliğiyle yapacağımıza inanıyorum. Biz doğru yoldayız. Biz küçük üreticimizi ayakta tutmak için, doğduğu yerde doysun diye ailesinin geçimini sağlasın diye bu mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Başkan Soyer’in vizyonu ile bu noktaya geldik



Bugün İzmir için heyecan verici bir sabah olduğunu hatırlatan Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Oğuz Özkardeş, “Tunç Başkanımızın yurt dışına açık vizyonu ve bölgede kooperatifleşmeye verdiği önem neticesinde bugün bu noktayız. Bundan sonra ne kadar çok çiçek sattığımız ve ne kadar yeni ürün ürettiğimizi konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Bu daha bir başlangıç



Dünya Kendi İzmir Derneği (DİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Ersoy ise, “Başkanımız Tunç Soyer’in burada olması bizi heyecanlandırıyor ve cesaretlendiriyor. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin kurucusu Mahmut Türkmenoğlu önemli bir kooperatifçi bize bıraktığı en büyük miras da burası. Bizler DİDER olarak bu kooperatifin daha dirençli olabilmesi için çalışmalar yürüttük. Çalışmalarımızdan bir tanesi de Hollanda Ofisimizle yürüttüğümüz çiçek satışıydı. Bugün burada bir başlangıç noktasındayız. Bu başlangıcı önümüzdeki dönemde yepyeni çiçeklerle devam ettireceğiz. DİDER olarak bu konunun içerisinde olmaktan büyük onur duyuyoruz” dedi.

Anka kuşu gibi küllerimizden doğuyoruz



Hollanda’da emekleriyle ürettikleri çiçeklerin satışını görmenin büyük heyecanını duyduğunu söyleyen Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç, “İşimize dört elle sarıldık. Tohum atma töreninde ilk heyecanımızı yaşadık. Bugün ise heyecanımı tarif edemiyorum sizlere. Başarılı olmak zorundaydık. İzmir’in ve diğer kooperatiflerin önünü bizim başarımız açacaktı. Bu işe çok asıldık. Kooperatifimizin bu başarısı diğer kooperatiflerin çalışmalarına ivme kazandıracak. Anka kuşu gibi küllerimizden doğuyoruz. Bu işin aşamalarını adım adım öğrendik. Sadece Hollanda’ya çalışması için tır almamız gerekecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne, DİDER’e ve meslek odalarına çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Kimler katıldı?



Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden Hollanda Çiçek Borsası’na yapılan canlı bağlantıya Hollanda İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Oğuz Özkardeş, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güler, DİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Ersoy, Bademler Köyü Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Kulaç, IOT Hollanda Türkler için Danışma Kurulu Başkanı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Ahmet Altan ve Ruhisu Can Al, DİDER Amsterdam İzmir Ofisi Başkanı Zeki Baran ve muhtarlar katıldı.