Bademli'de tiyatro esintisi

2. Bademli Tiyatro Günleri renkli görüntülerle son buldu

Dikili Belediyesi'nin Bademli Köyü Muhtarlığı, Dikili Kültür ve Sanat Vakfı, Atarneus Tiyatrosu ve Rest Tiyatrosu’nun işbirliğinde bu yıl ikincisini düzenlediği Bademli Tiyatro Günleri sona erdi. Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz’ün de yakından takip ettiği tiyatro günlerinde Dikili’ler sanata doydu.

Bademli Köyü'nde gerçekleşen ve her gün birbirinden farklı atölye çalışmaları, tiyatro sahneleri, yaratıcı drama ve söyleşilerin yer aldığı etkinlikte sahne alan isimler ve oyunlar büyük beğeni topladı. Beş gün süren etkinliğe Dikili'ler yoğun katılım gösterdi.

Desteğimiz sürecek

Sanatın ve sanatçının gerçek dostu bir kent yaratma hedeflerinde bu tür etkinliklerin her zaman yanında olacaklarına belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Geleceğimize sağlam nesiller bırakmayı hedefleyen kişiler olarak tiyatrolarımızı yaşatmalı, ayakta tutmalı ve gereken değeri vermeliyiz. O nedenle Bademli köyümüzde hayat bulmuş bu değerli etkinliği önemsiyor ve gelecek yıllarda da etkinliğimizin büyüyerek yoluna devam edeceğine inanıyorum ve gönülden destekliyorum” dedi.

Tiyatrolarımıza sahip çıkmalıyız

Başkan Kırgöz, ülke olarak tiyatrolara ve tiyatro sanatçılarına sahip çıkılması gereken bir dönemden geçildiğini de kaydederek, " Tiyatrolarımız ve sanata emek veren değerli isimlerimiz tek tek yok edilmeye çalışılıyor. Ülkemizde tiyatrolarımızın sayıları artacağı yerine, ne vahimdir ki günden güne perde kapatıyor. Unutmayalım ki kurucu liderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi sanatsız kalmış bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir”dedi.