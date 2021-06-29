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Bağ evinde 32 kaçak göçmen bulundu

İzmir'in Kınık ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 32 kaçak göçmen ve organizatör oldukları öne sürülen 4 kişi yakalandı

Bağ evinde 32 kaçak göçmen bulundu
29 Haziran 2021 Salı 13:47

İl Jandarma Komutanlığı Kınık Jandarma Komutanlığı ekipleri, Poyracık Mahallesi'nde göçmen kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma belirlenen adresteki bağ evine düzenlediği operasyonda, 16' sı Suriye, 15' i Filistin, 1' i Mısır uyruklu toplam 32 kaçak göçmeni yakaladı. Jandarma, organizatör olduğu ileri sürülen C.T. ve F.I. ile olaya karıştıkları belirlene A.S. ve Ö.A'yı da gözaltına aldı. Bağ evi ve eklentilerindeki aramada 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 8  dolu fişek ile 7 can yeleği ele geçirildi. Karakoldaki sorgusunda C.T, göçmenleri yurt dışına kaçırmak için bağ evine gizlediklerini itiraf etti. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.T. ve F.I. tutuklanırken, Ö.A. ve A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7'si kadın 32 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #kınık #kaçak göçmen
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