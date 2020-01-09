Bahçe terapisi projesi için büyük buluşma

ENGELSİZMİR Kongresi hazırlıkları kapsamında "Bahçe Terapisi Çalıştayı" yapıldı. Bilim dünyasından yoğun katılımın olduğu çalıştay, dezavantajlı grupların yaşamlarını kolaytıracak çalışmalar için yol gösterici olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere ilişkin farkındalık yaratmak, onların kamu hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla düzenlenecek ENGELSİZMİR Kongresi'nin dördüncüsü için hazırlıklar sürüyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki çalıştayın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Büyükşehir'in başta çocuklar, yaşlılar, kadınlar, engelliler ve dezavantajlı gruplar olmak üzere tüm toplumsal grupların haklarını korumak için çalışmalar yürüttüğünü söyledi, "'Bahçe Terapisi' yöntemi de bu çalışmalardan biri. Çalıştaya katılan kıymetli uzmanların görüşleriyle açığa çıkacak sonuçların, bize yol göstereceğine yürekten inanıyoruz. 'Bahçe Terapisi' yöntemini İzmir'de hayata geçirmeyi başarabiliriz."

Örnek olacak

Her kongrenin ardından engellilerin yaşamını kolaylaştıracak önemli projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Doç. Dr. Levent Köstem, bu yılki kongre hazırlıkları için yapılan ara toplantılarda "Bahçe Terapisi" yönteminin öne çıktığını söyledi, "İzmir'e güzel bir terapi parkı kazandırırsak hem bu kente hem ülkeye örnek oluruz. Bize destek olan Büyükşehir Belediyesi'ne ve kongre kurulunun aktif üyesi olan başta Neptün Soyer olmak üzere tüm ilçe belediyesi başkan eşlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

En uygun şehir

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sunay Yıldırım Doğru ise İzmir'in, "Bahçe Terapisi" için en uygun şehirlerden biri olduğunu ve mutlaka kentte uygulanması gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile 2006 yılında Çiğli Belediyesi'nin sağlık bahçesi kurduğunu hatırlatan Doğru, "Bahçe Terapisi" projesinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler konusundaki çalışmalarına yeni bir boyut kazandıracağını söyledi. Daha sonra katılımcılar konu ile ilgili görüşlerini anlattı.

Stresle başa çıkmaya yardımcı

Almanya Hortikültür ve Terapi Derneği Başkanı Pedagog Konrad Neuberger, bitkilerle etkileşime girmenin insanı rahatlattığına ve temiz havada çalışmanın özgüveni artırdığına dikkat çekti. Hortec Berlin Derneği'nden Christa Ringkamp da, "İnsanlar ne kadar daha fazla yeşil alanda yaşarlarsa psikolojileri o kadar düzeliyor. 'Bahçe terapileri' stresle başa çıkmada ve tükenmişlik sendromunu önlemede çok önemli" dedi. Amerika Hortikültür Terapi Enstitüsü'nden Rebecca Haller ise terapi bahçelerinde uygula dıkları tedavi yöntemini ve hastalara faydasını anlattı. Haller, terapi bahçelerini meslek edindirme amaçlı da kullandıklarını belirtti.

