Bahçeden sofraya

Çeşme’de bu yaz kapılarını açan ve nefis bir yeşillik içinde, kendi bahçelerinden ürettikleri ürünlerle bir mutfak yaratan Çeşme Bahçeden, size huzur dolu bir ortam ve lezzetli bir menü sunuyor.

Dalya Turizm’in 20 yıllık tecrübesi ile açılan Çeşme Bahçeden, bünyesinde tavuktan keçiye kadar birçok hayvanın bulunduğu, aynı zamanda domates, biber, salatalık gibi birçok mevsim sebzesinin kendi bahçelerinde yetiştirildiği ve konuklarına sunulduğu bir çiftlik. Tamamen yeşil bir doğanın içinde bulunan Çeşme Bahçeden, çiftlikte üretilen ürünlerden konuklarına enfes lezzetli kahvaltılar, Çarşamba ve Cumartesi akşamları havuz başında şarap-peynir geceleri düzenlerken, isteğe bağlı olarak özel davetlere de ev sahipliği yapıyor. Bunların yanı sıra bahçedeki doğal ürünlerden günlük taze yumurta, keçi peyniri, keçi sütü, zeytinyağı ve sebzeler gibi birçok ürünün de satışını gerçekleştiren Çeşme Bahçeden, açık havada, hijyenin ön plana çıktığı, sağlıklı ve huzurlu bir gün için en doğru adresi sunuyor.

Covid-19 önlemleri sıkı

Covid-19 için de bir çok önlemi almış bulunan Çeşme Bahçeden, sosyal mesafeye uygun olarak masaların yerleştirildiği, en önemlisi rezervasyon ile çalışarak belli bir sayının üzerine müşteri kabul etmiyor. Ayrıca, her misafir için tek kullanımlık masa örtüsü seriyor, isteğe göre tek kullanımlık tabak çatal servisi veriyor. Girişte tüm misafirlerimizin ateşinin ölçülüp kabul edildiği mekanda, çalışanlar maske ve eldivenlere servis yaparken, hijyenin ön plana çıktığı bir ortamda konuklarını doğa ile buluşturuyor. Hem Covid-19’un bizlere öğrettiği doğaya dönüşü, açık havada ve sosyal mesafeli bir araya gelmeyi hedef alan Çeşme Bahçeden, aynı zamanda sağlıklı bir kahvaltı ve huzurlu bir gün için misafirlerini bekliyor. info@cesmebahceden.com adresinden ulaşabileceğiniz Çeşme Bahçeden’e aynı zamanda 0-533-503-7400 nolu telefon aracılığıyla rezervasyon yaptırabiliyorsunuz.