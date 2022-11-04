Bakan Ersoy, Alsancak Tekel Fabrikasının restorasyon çalışmalarını inceledi

Alsancak Tekel Fabrikasının kültür ve sanat kompleksine dönüşümü çalışmalarını yerinde inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir genelinde restorasyon ve renovasyon çalışmalarına ağırlık verileceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Adalet ve Kalkınma Partisi(AK Parti) Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı koordinasyonu ile "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" İzmir programı kapsamında kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 137 yıl boyunca üretim yaptıktan sonra 2004'te üretime son verilen Alsancak Tekel Fabrikasının kültür ve sanat kompleksine dönüşümü çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Ersoy, mart ayı sonuna kadar Alsancak Tekel Fabrikası Kültür-Sanat Kompleksinin açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

İzmir'in ihtiyacı bir merkez

Devam eden restorasyon çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, "Tekel Fabrikalarında restorasyon, renovasyon ve yeniden inşa çalışmalarını görmek istedik. Biliyorsunuz burada bir söz vermiştik. Mart ayına yetiştireceğiz inşallah diye. İnşaat çok hızlı gidiyor ve mart sonuna kadar buranı açılışını gerçekleştirmiş olacağız. Burası 17 dönüm arazi üzerinde 20 bin metrekarelik kapalı alan var. İlk yaptığımız iş buraya dokusuna uygun olmayan, orijinal olmayan malzemelerin çıkarılması buradaki yükün hafifletilmesi, yeşil alana daha fazla yer açılması ile ilgili çalışmalarımız oldu. Sonrasında restorasyon ve renovasyon çalışmaları yoğun bir şekilde başladı. Bittiği zaman İzmir'in çok ihtiyaç duyduğu kültür sanat adına çok önemli bir merkez haline gelecek. 2023 yılı itibariyle Kültür Yolu Festivalleri kapsamına İzmir de dahil edilmiş oluyor. Mart sonunda burayı açtıktan sonra nisan sonunda Kültür Yolu Festivali İzmir'de gerçekleştirilmiş olacak. En büyük etkinlik merkezi olarak burayı kullanacağız. Tabi birçok noktada etkinlikler olacak ama burası da etkinliklerin merkezi konumunda olacak. Birçok faselite var içinde daha önceki İzmir depreminde biliyorsunuz bizim resim heykel müzemiz hasar görmüştü. Şimdi resim heykel müzesini buraya alıyoruz. Onun yanında arkeoloji müzesini de alıyoruz. İçinde farklı türden kütüphanelerimiz oluyor. Hem çoçuk kütüphanesi hem de her yaş grubuna hitap eden bir kütüphane. Aynı zamanda bir tane de ihtisas kütüphanesi bulunuyor. Yine içinde sanat merkezlerimiz olacak. Sanat atölyelerinin olduğu noktalar olacak ve etkinlik alanları olacak. Açıldığı zaman İzmir'i mevsimsel özelliğine uygun olacak şekilde 12 ay yoğun bir şekilde kullanılan bir merkez haline gelecek. Bundan sonra diğer noktalarda da bu tarz restorasyon ve renovasyon çalışmalarına İzmir genelinde ağırlık vereceğiz" ifadelerini kullandı.