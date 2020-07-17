Bakan Kasapoğlu'ndan şehit Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Van'da keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Komiser Yardımcısı Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu'ndan şehit Semih Güzelay'ın ailesine taziye ziyareti
17 Temmuz 2020 Cuma 11:10

Kasapoğlu, dün Van'da şehit olan polis memuru Onur Ramazan Bayram'ın Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki cenaze törenine gitmek için geldiği İzmir'de, şehit Güzelay'ın anne ve babasının yaşadığı Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'ne geçti. Şehidin babası Mustafa Güzelay ve annesi Zakire Güzelay ve eşi Gözde Güzelay'a başsağlığı dileğinde bulunan Kasapoğlu, daha sonra Alaşehir'e hareket etti.

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