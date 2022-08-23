Bakan Kurum'dan İzmir'e gelecek olan asbestli gemi ile ilgili açıklama: Araştıracağız!

İzmir Aliağa'ya sökümü için gelecek olan asbestli gemi ile ilgili tartışmalar sürerken, konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bir açıklama yaptı

Son günlerde İzmir'in gündemi asbestli gemi oldu. İzmir Aliağa'ya sökümü için gelecek olan asbestli gemi için tepkiler sürerken, konu ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da açıklama yaptı.

Bakan Kurum, İzmir Aliağa'da sökümü için izin verilen asbestli geminin durumuyla ilgili de konunun bakanlık tarafından titizlikle incelendiğini belirterek, "Miktarın 9,2 ton olduğunu biliyorum, uluslararası mevzuat buna izin veriyor. Bu daha önce de yapılmış, sökülmüş. 900 ton ise biz sokmayız. Tek çevreci kendileri mi? Uluslararası sözleşmelere tabiyiz. Kara sularımızda bakma hakkımız var. Bize bildirilenin dışında bir şey varsa araştıracağız, varsa bir saniye tutmayacağız" diye konuştu.