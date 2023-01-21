Bakan Kurum: "İzmir'imizi beceriksizliğin insafına teslim etmeyeceğiz"

İzmir'de MÜSİAD'ın "Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et" temalı istişare toplantısında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'imizi hiçbir zaman liyakatsizliğin, beceriksizliğin insafına teslim etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz" dedi.

FATİH ÖZKILINÇ- MÜSİAD İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu, MÜSİAD İzmir Şubesi ev sahipliğinde "Türkiye Yüzyılında Şehirleri Fark Et, İnşa Et" temalı istişare toplantısı gerçekleştirdi. İzmir'de bir otelde geçekleşen toplantıya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Bilal Saygılı, Cumhur İttifakı İzmir İl Başkanları ve Milletvekilleri ile iş insanları katıldı.

"Kimsenin şüphesi olmasın"

Toplantıda çevrenin, doğanın kendilerine birer emanet olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Göreve geldiğimiz günden itibaren doğayı, çevreyi ve kültürel varlıklarımızı koruyarak halkımızın ihtiyaçlarına yönelik şehircilik planlamaları yaptık. Bu sayede 100 yıla sığacak işleri 20 yıla sığdırdık" diye konuştu. "İzmir'imizi hiçbir zaman liyakatsizliğin, beceriksizliğin insafına teslim etmeyeceğiz, terk etmeyeceğiz" diyerek sözlerini sürdüren Bakan Kurum, "Biz artık her zamankinden daha kararlıyız ve inşallah istiklalin şehri İzmir'i doğal, kültürel, iklimine uygun şekilde akıllı şehir uygulamalarıyla istikbalin de şehri yapacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Başarılara imza atacağız

"Bizim bir şehir hayalimiz var" diyen Kurum, "Memleketimizin kadim komşuluk hayaline sımsıkı bağlı bir şehir kurmak ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmak. Dayanışmanın, kardeşliğin ve yardımseverliğin her haneye ulaştığı, hizmetlere herkesin eşit şekilde ulaşabildiği bir şehir hayalimiz var" ifadelerini kullandı. Dirençsiz şehirleri geleceğe ulaşabilir hale getirmek için çalıştıklarını açıklayan Kurum şunları söyledi: "Yeşil dönüşümde liderlik eden ülke olmak zorundayız. Sahip olduğumuz deneyimi, tecrübeyi ve teknolojiyi sizlerle birlikte yurtdışına ihraç eder olacağız. Dünyanın dört bir yanında hizmet veren müteahhitlerimiz ve inşaat sektörümüz ile önümüzdeki süreçte çok daha büyük başarılara imza atacağız."

Tersine göç başlayacak

81 ilde Tarım Köy projesi yaptıklarını ve 7 bin konutu sahiplerine teslim etkilerini aktaran Kurum, "Böylece tersine göçü hızlandırıp kırsaldaki ekonomiyi de canlandıracağız. Ayrıca yine bu projeyle kentlerde can kayıplarına neden olan deprem ve afetlerden de daha fazla korunur hale geleceğiz. Depremin ardından İzmir'de de hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta bırakmadık. Bugüne kadar 4 bin 604 konutun yapımını tamamladık. İnşallah geri kalanlarını da şubat ayında teslimlerini yapacağız. Bunun yanı sıra 4 millet bahçesini de kente kazandıracağız. Şubat ayında Bayraklı Millet Bahçesi'nin ihalesi yapılıp ilk fidanları da toprakla buluşturacağız" dedi.

Dağ'dan Bergama resti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise "Bu vekillik dönemimizde ülkemizde deprem, sel, yangın ve pandemiyi geçirdik. Afetlerde zat-ı aliniz ve hükümetteki bakanlar ve Cumhurbaşkanımız ile nerede bu devlet dedirtmedik. İzmir'de istemediğimiz bir hadiseden dolayı 5 bin tane dönüşüm sağladık. Türkiye yüzyılında kentsel dönüşüme artık başlamamız gerek. Birileri taşın altına elini koyarak bu süreci geçirmesi gerekiyor. Bilal Başkan konuşmasında gerçekten burada 7 tane temel sorunun olduğunu belirtti. 7 tane soruna baktığımızda Harmandalı Çöplüğü 10 senedir konuşulan bir konu. Burası artık sürdürülebilir bir şey değil. Harmandalı'ya çözüm bulunmazsa bu iş Ümraniye'ye doğru gidiyor. Gelin doğru bir yerde bu işi çözelim. Orası ile ilgili bir çözüm olmadığı gibi çöpleri Bergama'ya taşıyacaklarmış. Orada AK Partili belediye var ondan mı oraya götüreceksiniz çöpü? Gerekirse bütün Bergamalı hemşehrileri oraya yığarız çöpleri oraya taşıttırmayız. Bu şehirde yaşamın hayatın, iklimin çok güzel olduğunu biliyoruz. Şehrimizi fark edip imar ve inşa etmek durumundayız. Bununla ilgili ortaya çıkacak önerileri hayata geçirmek için elimizden geleni yaparız" diye konuştu.

İzmir çürüyor, şehir çürüyor

MÜSİAD İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu biz sadece bugünün şehirlerine, bugünün insanına, bugünün Türkiye'sine karşı sorumlu değiliz. Bugünden yarını imar etmenin sorumluluğunu omuzlarımızda taşıyoruz vizyonu doğrultusunda şimdi ülkemizin geldiği nokta ne Amerika'dan ne de Avrupa'dan asla geride değil. Bunu gözlemlemekten MÜSİAD ailesi olarak onur duyuyoruz. İzmir'imize baktığımızda açmazların aşılamadığını görüyoruz. İzmir'in açmazlarını özetle maddeleyecek olursak 7 başlık altında özetledik. Bunlar; Vahşi Depolama-Harmandalı Çöplüğü, Körfezin Koku Problemi, Çarpık Kentleşme, Sanayi Sitelerinin Şehir Merkezinde Kalması, Kentsel Dönüşüm ve İzmir'in İhtiyacı Olan Master Planlarının Yapılması. Sayın Bakanım yerel yönetimlerin ne yazık ki size eşlik etmediğini gözlemliyoruz. Konuyu toparlamak gerekirse İzmir çürüyor, tarihimiz değil şehir çürüyor. MÜSİAD olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyonla İzmir'i teknolojiyle bağlantılı inovatif ve daha yaşanabilir bir kent haline gelmesinde her türlü sorumluluğu paylaşmaya hazırız" dedi.