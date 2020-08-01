Bakan Pakdemirli: "İzmir Menderes Çamönü yangını kontrol altına alınmıştır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Pakdemirli: "İzmir Menderes Çamönü yangını kontrol altına alınmıştır"
01 Ağustos 2020 Cumartesi 14:01

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, "İzmir Menderes Çamönü yangını kontrol altına alınmıştır. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle diğer yangınlarımızı kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı. Yangınlara ilişkin uyarıların dikkate alınması çağrısında bulunan Pakdemirli, ormanların "gelecek" anlamına geldiğini vurguladı.  İzmir'in Menderes ilçesindeki yangın için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak ve 10 arazöz ile 3 dozer sevk edilmişti.  Söndürme çalışmalarına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de destek vermişti. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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