Bakan Pakdemirli’den İzmir’e müjde

AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı16’ncı kez Türk tarımını dünya tarımı ile buluşturdu. Tarım fuarının açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kuraklık tehlikesine dikkat çekerek 2023’e kadar 150 yeraltı barajı inşa edileceğini açıkladı. Pakdemirli İzmir özelinde ise 5 tane yeraltı barajının planlandığını ve yıl sonuna kadar inşa edileceğini açıkladı.

FATİH ÖZKILINÇ-Türkiye’nin en büyük ve Avrupa’nın 4 büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu yıl 23-27 Haziran’da 16’ncı kez Türk tarımını dünya tarımı ile Fuarİzmir’de buluşturdu. Fuarın ikinci günü yapılan açılışta konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ege Bölgesi’nde ve İzmir’de yapılacak yeraltı barajlarının müjdesini verdi. Pakdemirli, “Yer altı barajları da bana ait fikirlerden biri. Şu an kurak bir ülke değiliz ama 10 yıl sonra kurak bir ülke olacağız. Kurak ülkelerde neler yapılıyor diye baktığımızda bizde olmayan, onlarda olan yer altı barajlarını gördüm. Göreve geldiğimde ‘yeraltı barajları yapmamız lazım’ dedim ve Devlet Su İşleri teşkilatını çağırıp ‘2023’e kadar 150 yeraltı barajı istiyorum’ dedim. Onlar da yeraltı barajlarını sahiplendirdi ve bölgeye müjdeyi de vermiş olayım; bu bölgede 19 yeraltı baraj olacak. İzmir özelinde 5 tane yeraltı barajı planlandı. Hepsi de ya bitti ya bu sene sonuna kadar bitecek. 2023 sonuna kadar da 150 taneyi bitirelim istiyoruz” dedi.



Avrupa’da lider, dünyada ilk 10’dayız

İzmir’in tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin merkez üssü konumunda olduğunu belirten Pakdemirli, “Hayvansal üretim değerinde Türkiye’nin 2’nci, toplam tarımsal üretim değerinde ise Türkiye’nin 4’üncü büyük ili. Son 3 yılda İzmir’in tarımsal üretim değeri yüzde 60 arttı. Aynı şekilde İzmir, Türkiye’de en fazla tarımsal ihracat yapan 2’nci il. Son bir yılda, ihracatı yüzde 9 artışla 2,9 Milyar dolara ulaştı” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin coğrafi konum açısından tarımda büyük bir avantaja sahip olduğunu söyleyen Pakdemirli “Fındıkta, kirazda, incir ve kayısı üretiminde dünya lideriyiz. Küçükbaş ve büyükbaş varlığında Avrupa’da birinciyiz. Su ürünlerinde yetiştiricilik üretiminde Avrupa’da birinci sıraya yükseldik. Tarımsal alan bakımından, dünyada on yedinci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da lider, dünyada ilk on içindeyiz. Ülkemiz bulunduğu konum itibariyle, 1,9 Trilyon Dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyor” ifadelerini kullandı. Son 2 yıldır, pandeminin yanında, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de meteorolojik kuraklığı ve küresel ısınmanın etkilerini yoğun bir şekilde hissetiklerini ifade eden Pakdemirli, “Ancak, sulama alanında hizmete aldığımız yatırımlar sayesinde, geçen yıl toplam bitkisel üretimimiz, 9 milyon ton artışla 126 milyon tona yükselerek, Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Büyükbaş hayvan varlığımız, 2020 yılında 18,2 Milyon başa yükselerek, Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.

Kırsaldaki tarım ve hayvancılık yatırımları için önemli destekler sağlıyor çok sayıda hibe programı yürüttüklerini söyleyen Pakdemirli,bugüne kadar toplam 480 bin projeye, reel rakamlarla 27 Milyar Lira hibe ödediklerini,bu destekler sayesinde 350 bin yeni istihdam oluştuğunu, kırsalda 50 Milyar Liralık yatırım yapıldığını belirtti. Pakdemirli sözlerini şöyle sürdürdü:“Son 19 yılda 276 milyar Liralık sulama yatırımı yaparak 600 adet barajı hizmete aldık. Son 3 yılda ise 41 Milyar Lira yatırımla 1.000 tesisi hizmete aldık. Yine 2021 yılını, “Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı” olarak ilan ettik ve alandaki yatırım bütçesini 2,4 kat artırarak 15,3 Milyar Liraya çıkardık. Su tasarrufunu sağlayan 150 yer altı barajımızı, inşallah 2023’e kadar bitirmeyi hedefliyoruz.”

“İzmir sektörü yönlendirebilecek bir potansiyele sahip”

Tarım ve hayvancılık sektörünün İzmir ve bölge istihdamı ve ekonomiye katkısı, ihracat potansiyel bakımından önem taşıdığını dile getiren İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “İzmir sanayi, ticaret, turizm kenti olmakla birlikte tarımsal ürün çeşitliliğiyle önemli bir tarım kentidir. Tarım tüm üretim dallarında önemli düzeydedir, teknoloji transferi gerçekleşmekte ihtisaslaşmış üretim yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle İzmir’in tarım ve hayvancılıkta ulaştığı yüksek verim düzeyiyle ülkemizin tarımda öncü kentlerinden biridir. Tarım ve hayvancılık üzerinde yaşadığımız coğrafyanın yarattığı avantajlar yanında sektöre yapılan yatırımların ilgi ve desteklerin rolü büyük. İzmir’in ihtisas fuarcılık bakımından ciddi bir potansiyele sahip olduğu hepimizin malumu. Bunun güzel bir örneğini uluslararası tarım ve hayvancılık fuarı organizasyonlarıyla bu tecrübeyi tüm dünyaya kabul ettirmekteyiz. İzmir tarımda yenilerin yeniliklerin ilk olarak uygulandığı bir yerdir ve sektörü yönlendirebilecek bir potansiyele sahiptir” dedi.



“İzmir’de 1,5 milyon vatandaş ekmeğini tarımdan kazanıyor”

İzmir’de, yaklaşık 1,5 milyon vatandaşın, ekmeğini tarım sektöründen kazandığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Son yıllarda tarım sektöründe çok önemli sıkıntılar yaşıyoruz. İklim krizi ile birlikte artan ve geçtiğimiz yıl ülkemizin hemen her yerinde baş gösteren kuraklık; pandemi ile birlikte daha da derinleşen yoksulluk, bu sıkıntıların en başında geliyor. İzmir Tarımı ile bu iki temel sorunu; kuraklık ve yoksullukla mücadeleyi odağımıza alarak, ülkemize ilham verecek bir politikalar bütünü oluşturduk” dedi.

İzmir’in su kaynaklarını korumak ve kuraklıkla mücadele için yegâne çözümün, ürün desenini değiştirmek olduğunu belirten Soyer, “İzmir Tarımı’nda yoksullukla mücadele hedefi doğrultusunda ise, tarımı farklı sektörlerle iç içe geçen, çok boyutlu bir sektör olarak görüyoruz. Tohum aşamasından başlayıp ürünlerin mutfağa kadar uzandığı süreci, birbirine zincirin halkaları gibi bağlı bir sistem olarak uyguluyoruz. İzmir’de uyguladığımız bu politikada; önce tarımda ürün desenini değiştiriyor, ardından o ürünün lojistiğini, işlenip markalaşmasını, satışı ve ihracatını destekliyoruz. Eğitim ve arge faaliyetlerini bütüncül bir strateji ile yürütüyoruz. İzmir’de çiftçilere sadece alım garantisi vermekle kalmıyor, aynı zamanda satış garantisini de gündeme alıyoruz. Satış garantisinde de en önemli hedefimiz, ihracat. Bu sürece, İZFAŞ’ın düzenlediği tarımsal ihracat fuarları destek oluyor. 2022’de düzenlenecek TerraMadre Anadolu, küçük üreticimizi doğrudan ihracatçı yapmak için geliştirdiğimiz uluslararası fuarlarımızın başında geliyor” ifadelerinde bulundu.



“Ege’nin büyük tarımsal potansiyeli bu fuarı hak ediyor”

Sektörle ilgili en yeni gelişmeleri sektör profesyonellerine 35 yıllık Tarım Fuarcılığı tecrübesi farkındalığıyla sunduklarını ifade eden Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Tan, Agroexpo Fuarı’nın bu alandaki en büyük ve en verimli ticari platform haline geldi. Tan, “Orion Fuarcılık olarak Türkiye ve dünya tarım sektörünün en büyük ve en önemli buluşma noktası olma hedefimiz doğrultusunda, bütün çalışmalarımızı ülkemizin ve dünyanın en önemli tarımsal markası haline gelmesi amacıyla yürütmekteyiz. Çünkü biliyoruz ki hem ülkemizin, hem başta İzmir olmak üzere tüm Ege bölgemizin büyük tarımsal potansiyeli böyle bir fuarı hak ediyor. Ülkemizin her bölgesindeki Ziraat Odası Başkanlarımız büyük bir özveri ve insanüstü çalışmaları ile binlerce ziyaretçinin Tarım Fuarı’mıza gelişlerini organize etmişlerdir. Bu çerçevede bu yıl da yine 81 ilden organizasyonlar düzenlemektedirler. Ayrıca Yurtdışından davet ettiğimiz başta ithalatçılar olmak üzere 1000’lerce sanayici ve işadamlarını güzel İzmir’imizde ağırlıyoruz ve Türk İş İnsanları ile ikili görüşmeler yapmalarını sağlıyoruz” diye konuştu.