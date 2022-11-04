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Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: 2 kişi atlama sonucu yaralandı

Bakan Soylu'dan deprem açıklaması: 2 kişi atlama sonucu yaralandı
04 Kasım 2022 Cuma 04:49

İzmir'de Buca merkezli meydana gelen deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Soylu, iki kişinin panikle atlama sonucu yaralandığını söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisinin ulaşmadığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir Buca'da saat 03.29'da gerçekleşen 4,9 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi ulaşmamıştır. İki vatandaşımız panikle atlama sonucu yaralanmış, bir cami minaresinde de hasar meydana gelmiştir." ifadesini kullandı.

Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verileceğini belirten Soylu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

İzmir Valisi'nden açıklama


İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de depreme ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Köşger, "Kıymetli İzmirliler Öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #izmir #izmir depremi #süleyman soylu #buca deprem
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