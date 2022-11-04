Bakan Soylu'dan İzmir'de açıklama: 31 kişi hastaneye başvurdu, 1 kişinin durumu ağır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 03.20'de meydana gelen merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki depremde panik nedeniyle 31 kişinin hastanelere başvurduğunu, yaralananlardan 3'ünün halen tedavi gördüğünü, 1'inin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu, depremde minaresi yıkılan Selahattin Oğlu Camisi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzmir İktisat Kongresi'ne ilişkin görüşmeleri dolayısıyla Ankara'da bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AFAD Başkanı Yunus Sezer ve Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'ın da bulunduğu heyetle, depremin hemen ardından Ankara'dan uçakla İzmir'e geldiklerini söyledi.

Depremde can kaybı olmadığını aktaran Soylu, "Hastanelere 31 vatandaşımız panik sebebiyle başvurdular. Üçü şu anda tedavi altındalar. Birisi yoğun bakımda." dedi.

İzmir'deki yapı stokuna işaret eden Soylu, "Bu yapı stokunun bir an önce değişmesi lazım. Çünkü Allah muhafaza eğer böyle bir yapı stokunda İzmir'de beklenen bir depremle karşılaşırsak anlaşılıyor ki daha sıkıntılı bir süreçle karşı karşıya kalabiliriz. 4,9 deprem hasar ölçüsünü değerlendirdik ama tabii 6'lık, 7'lik, 6,9'luk, 7,9'luk bir depremde bize daha büyük bir içimizi acıtacak ve ülkemizi üzecek sorunlar ve maliyetler oluşturabilir. O açıdan burada yapı stokunu gördükten sonra, bir kez daha oturup İzmir hakkında hep beraber bir değerlendirme yapmak gerektiği kanaatindeyiz."

İzmirlilere geçmiş olsun mesajını ileten Soylu, "Yaklaşık 20 kadar binada çatlak var, birtakım hasarlar konulu ihbarlar söz konusu. Çevre ve Şehircilik ekipleri de bu konuda tespite başladılar." diye konuştu.

4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar gelebilir"

Prof. Dr. Orhan Tatar ise depremin yeniden kendisini hatırlattığını belirterek, "4 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar gelebilir ve bu anlamda vatandaşlar dikkatli olmalı." dedi

İzmir'in etrafında 17-18 civarında diri fayın bulunduğunu kaydeden Tatar, şöyle konuştu:

"Gaziemir civarından başlayıp güneye doğru Doğanbey Körfezi'ne kadar giden Tuzla Fay Hattı'nın en kuzeydoğu ucunda meydana gelen bir deprem bu. Şu anda da artçıların da tamamen bu bölgede yoğunlaştığını görüyoruz. Dolayısıyla şu aşamada vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok ama yine Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi bu deprem gerçeğini bilerek hareket etmek, hepimizin önemli bir görev alması gerekir."

Hamza Dağ ise depreme karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayarak, "Yarın değil hemen şimdi demek herhalde en doğru sözlerden birisi. Tekrar tüm İzmir'e geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Soylu ve beraberindekiler, burada kıldıkları sabah namazının ardından camiden ayrıldı.