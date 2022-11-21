Balçova arsa mağdurları ile ilgili önergenin reddedilmesine AK Parti'den tepki

Balçova’da 52 yıldır çözüm bekleyen arsa mağdurlarının sorunlarının çözümüne yönelik İZBB Meclisine verdiği önergenin reddedilmesini değerlendiren AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, “Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme fırsatını hep beraber geri teptik, bunca insanın umutlarının çalınmasına göz yumduk” dedi.

İzmir'in Balçova ilçesinde çözüm bekleyen arsa mağdurlarının sorunları yaklaşık 52 yıldır çözülmüyor. Balçova’da 1970 yılından bu yana çözülemeyen yaklaşık 5 bin vatandaşı ilgilendiren konuyu geçtiğimiz günlerde AK Partili İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Meclisi Meclis Üyesi Fikret Mısırlı gündeme taşımıştı. Yıllardır çözüm bekleyen mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve sorunların çözülmesine yönelik yazılı önerge veren Mısırlı’nın talebi mecliste oy birliğiyle reddedildi. Önergenin reddedilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Mısırlı, “Balçova arsa mağdurlarının mağduriyetlerini giderme fırsatını hep beraber geri teptik, bunca insanın umutlarının çalınmasına göz yumduk” dedi.

Çözümden kaçınılıyor

52 yıldır çözülemeyen sorunun geçmişini anlatan Mısırlı, “Balçova Belediyesi 1970 yılında kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için imar düzenlemesi ile arsa üretmiş bu yerleri de satış kararı alarak noter huzurunda çekilişler yapmış. Birinci etap arsa satışları 1187 parsel taşınmazın üzerinde hak sahibi olan yaklaşık 3 bin vatandaşımızın ifrazı ve parselasyon planına göre üretilen arsaların bir kısmı hak sahiplerine dağıtılmış. İkinci etap 482 ada 1188 parsel nolu 2.163.624 metrekare arsayı tahsis vaadi ile metrekaresi 10 TL’den 300’er metrekare karşılığında 3 bin TL tutarla yaklaşık 2 bin vatandaşımıza 1973 – 1974 yıllarında satılmış. Noter huzurunda çekilen kura ile tahsis belgeleri hak sahiplerine dağıtılmış. 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile ilçe belediyelerinin kapanması sonucu Balçova Belediyesi’nin menkul ve gayrimenkulleri İzmir Büyükşehir Belediyesine devredilmiş. 1992 yılında ilçe belediyeler tekrar tüzel varlıklarına dönüştürülmesi ile 12 Aralık 1990 tarihinde 13096 sayılı yevmiye kaydı ile İzmir Büyükşehir Belediyemize devredilen 671 ada 1 parsele ait 1.944.520 metrekarelik kısım taşınmazların sadece bir kısmı iade edilmiş. Mağdurlara ait dağıtıma konu taşınmazların da içerisinde bulunduğu bir bölüm Balçova Belediyesine iade edilmiş. Kura çekilmek suretiyle tahsis belgeleri dağıtılan devredilmeyen kısımda yaklaşık 2 bin vatandaşımızın tahsis belgeleriyle müteakip kereler gerek İzmir Büyükşehir Belediyemize gerekse Balçova Belediyesi’ne müracaat etmiş sonuç alamamışlar. Makbuz sahiplerinin açtığı davalara verilen dönemin Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya imzalı cevap dilekçelerinde de ‘Belediyemiz 1992 yılında yeniden kurulmuş ise de dağıtıma konu arsalar İzmir Büyükşehir Belediyesince devredilmemiştir’ denilmiş. Balçova Belediyesi İzmir Büyükşehir Belediyesine bu mülkiyetleri yazılı veya dava yolu ile dahi talep etmemekle bir kamu suçu işlemekle birlikte söz konusu mağdurlara çözüm olmaktan kaçınmakta” dedi.

Soyer sözünü yerine getirmedi

52 yıl önce ev sahibi olma hayalleri kuranların büyük bir kısmının bugün hayatta olmadığını o gün çocuk yaşta olanlar ise bu gün anne ve babalarının yaşlarına ulaştığını dile getiren Mısırlı, “Bu insanların mağdur olmalarında tek suçları; kaçak gecekondu yapmamak ve Balçova Belediyesine güvenerek para yatırmak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde geçtiğimiz ağustos ayında konuyu meclis gündemine taşıyıp çözüm için verdiğim önerge ve ekinde 27 sayfalık rapor ile tüm siyasi partilerin sorunun çözümü için çağrıda bulunmuştum. Geçtiğimiz mecliste İmar Komisyonu tarafından reddedildi. Gerekçeli kararında ise idarenin görevi olduğu kanaatine varmışlar, zaten idare bu sorunu çözebilecek durumda olsaydı bunca yıldır bunca insan mağdur olmazdı. Bu mağduriyetler o dönemlerde birçok siyasi partilerin ve 1980 darbecilerinin bir hatası bugün için de Balçova Belediye Başkanı ve eşi son 15 yıla yakın görevleri süresince de sorumluluklarını yerine getirmeyerek suç işlemektedir. Göreve gelmeden önce bu sorunu çözeceğine dair söz veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Soyer sözünü yerine getirmemiştir” diye konuştu.

Mağdurlar yok sayıldı

Mağdurlar dinlenmeden söz konusu önergesinin reddedildiği aktaran Mısırlı, “Çözüm için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi gündemine getirdiğim bu önerge İmar Komisyonunda mağdurlar veya mağdurların temsilcisi konumundaki STK’ler dinlemeden karar alınmış, mağdurlar yok sayılmıştır. Oysa İmar Komisyon toplantılarına zaman zaman imtiyazlı oda başkanları veya vatandaşlar çağrılarak sorunlarını ifade etmelerine fırsat verilmesine rağmen maalesef bu kardeşlerimizi dikkate alınmamışlardır. Verdiğim önerge benim şahsi bir talebim veya bölgede benim ve yakınlarıma ait bir mağduriyet değil. Maalesef bu vatandaşlarımızın mağduriyetlerini giderme fırsatını hep beraber geri teptik, bunca insanın umutlarının çalınmasına göz yumduk” ifadelerini kullandı.

Haber: Fatih ÖZKILINÇ