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Balçova Belediyesi 5 taşınmazı satacak

Balçova Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait olan 5 meskeni ihale ile satacak

Balçova Belediyesi 5 taşınmazı satacak
13 Mayıs 2022 Cuma 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balçova Belediyesi 5 konutu satışa çıkartıyor.

 

İlanda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Balçova Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 Belediye Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda komisyon huzurunda 26.05.2022 Perşembe Günü saat 14.00’de yapılacaktır.

Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Balçova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.


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