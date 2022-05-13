Balçova Belediyesi 5 taşınmazı satacak

Balçova Belediyesi mülkiyeti kendilerine ait olan 5 meskeni ihale ile satacak
Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Balçova Belediyesi 5 konutu satışa çıkartıyor.
İlanda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı kanunun 45. Maddesine göre satış ihaleleri, İzmir Balçova Belediyesi Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Sokak No:1 Belediye Ana Hizmet Binası Meclis Salonunda komisyon huzurunda 26.05.2022 Perşembe Günü saat 14.00’de yapılacaktır.
Satış ihaleleri yapılacak taşınmazlara ilişkin şartname ve ekleri Balçova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir.