Balçova Belediyesi güldürdü

Doğuştan Mental Retardasyon hastalığı olan Emine Ercandoğdu’nun dişleri, hastalığının ve kullandığı ilaçların etkileriyle çürümeye başladı. Balçova Belediyesi Engelli Hakları Masasının çabalarıyla tedavisi yaptırılan Emine, artık özgürce gülebiliyor.

Emine Ercandoğdu, kardeşleri Kadir ve İbrahim gibi engelli olarak dünyaya geldi. Annelerini küçük yaşta kaybeden çocuklara babaları Hasan Ercandoğdu hem analık hem de babalık yaptı. Çocuklarının her sorunuyla ilgilenen baba Hasan Ercandoğdu zor yaşam koşullarına rağmen hastane hastane gezerek çocuklarına çare bulmaya çalıştı. Emine’de küçük yaşlarından itibaren sürekli tedavi gördü. Ancak hem hastalığının etkileri hem de kullandığı ilaçların yan etkileri ile bir süre sonra dişleri çürümeye başladı. Konuşma yetisi olmayan ama gülmeyi çok seven Emine, artık yemek yerken bile zorlanır hale gelmişti. Küçük oğlu Kadir, Balçova Belediyesi Engelsiz Kafede çalışan Hasan Ercandoğdu, Emine’nin problemini Belediyesi Engelli Hakları Masası yetkililerine anlattı.

Çalkaya'dan ziyaret

Gazi Hastanesi ile yapılan görüşmeler ve tetkiklerin ardından Emine’nin diş tedavisi anestezi şartları altında gerçekleştirildi. Tedavinin ardından eskisi gibi yemek yiyip gülebilen Emine’nin ilk ziyaretçisi de Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya oldu. Emine’yi çocukluğundan bu yana tanıdığını ifade eden Başkan Fatma Çalkaya “Çocukların babası Hasan Bey olağanüstü bir insan. Emine ve kardeşlerinin böyle bir babaya sahip olması çok önemli. Biz de belediye olarak bu şekilde rahatsızlığı olan çocuklarımızın diş tedavilerine veya ailelerin desteğe ihtiyaç duydukları diğer konularda yardımcı oluyoruz. Emine’yi ve ailesini de 15 yıl önce böyle bir tedavi sırasında tanımıştım. İyi ki tanımışım. Onların bir gülüşü benim için ömre bedel” diye konuştu.