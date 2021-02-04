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Balçova Belediyesi'nden esnafa maddi destek

Balçova Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınında genelge ile tedbir amaçlı işyeri kapanan esnafa, bin TL maddi yardım yapacak. Mecliste kabul edilen yardım paketinden yararlanacak esnafların tespiti Balçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile birlikte yürütülecek

Balçova Belediyesi'nden esnafa maddi destek
04 Şubat 2021 Perşembe 10:37

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonucunda genelge ile işyerini uzun süreli kapatmak zorunda kalan küçük esnafa Balçova Belediyesi’nden maddi destek yapılacak. Balçova Belediye Meclisi Şubat ayı oturumunda, oy birliği ile alınan kararla; kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, internet kafe, halı saha, bilardo salonu gibi işletmelere bin TL maddi yardım yapılacak.

Belediye Meclis üyelerine destekleri için teşekkür eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, küresel bir soruna karşı ellerinden gelen tüm mücadeleyi yaptıklarını ifade ederek “Balçova Belediyesi esnafı ile birlikte ekonomik krize karşı mücadele eden bir belediyedir. Salgın nedeniyle bu krizin boyutları artık dayanılmaz bir hale geldi. Biz de Balçova Belediyesi olarak esnafımıza destek kararı aldık” diye konuştu.

Etiketler; #balçova belediyesi #Koronavirüs
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