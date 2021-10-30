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Balçova Cumhuriyet ile coştu

Balçova Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı Kortejinde vatandaşlar marşlar söyleyerek kilometrelerce yürüdü. Yürüyüşün ardından Sanatçı Ege'nin verdiği konserde, Balçovalılar Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı

Balçova Cumhuriyet ile coştu
30 Ekim 2021 Cumartesi 09:32

Balçova'da Ulusal Bayramların coşkuyla kutlanması geleneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da bozulmadı. Balçova Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Korteji'ne binlerce Balçovalı vatandaş katıldı. Ata ve Sakarya Caddeleri boyunca 190 metre uzunluktaki Türk Bayrağı ve Atatürk Posterini taşıyan vatandaşlar, bir yandan da marşlar söyledi. Korteji balkonlarından izleyenlerde Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın öncülük ettiği korteji alkış ve çiçeklerle selamladı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne kadar yürüyen vatandaşlar burada da Sanatçı Ege'nin verdiği konser ile Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Konserin sonunda çocuklarla birlikte sahneye çıkarak Balçovalıların Bayramını kutlayan Başkan Fatma Çalkaya "Bugünü sadece kutlamakla kalmayacağız. Cumhuriyet'i yaşayacağız ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bunu çocuklarımıza borçluyuz" diye konuştu. 

Etiketler; #izmir #balçova #balçova cumhuriyet
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