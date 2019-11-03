Balçova'da 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu

Balçova'da, polis ekiplerinin bir depoya düzenlediği baskında, piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu değerlendirilen 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi. 

Balçova'da 4 milyon liralık "taklit kıyafet" operasyonu
03 Kasım 2019 Pazar 10:43

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, ilçede bir depodan piyasaya hazır taklit giyim eşyası sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen depoya baskın yaptı. Burada yapılan aramada, 15 ayrı markaya ait piyasaya sürülmeye hazır, 47 bin parça taklit giyim eşyası ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon lira olduğu belirtildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
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