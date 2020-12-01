Balçova'da eğitime destek

Balçova Belediyesi ve Ege Veteran Tenis Derneği tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Cumhuriyet’in Çocukları Tenis Turnuvası’nın gelirleri ile Balçovalı çocuklara tablet alındı.

Eğitim destekleri ile ilçedeki çocukların eşit ve kaliteli hizmet almasını hedefleyen Balçova Belediyesi, Ege Veteran Tenis Derneğiyle birlikte geliri öğrencilere burs olarak verilen Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası’nı gerçekleştirdi. Her yıl Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan ve bu yıl yedincisi düzenlenen turnuvaya tek ve çiftler olmak üzere iki kategori toplam 350 sporcu katıldı. Önceki yıllarda geliri Dokuz Eylül Tıp Fakültesi öğrencilerine burs olan Cumhuriyetin Çocukları Tenis Turnuvası’nın geliriyle bu yıl Balçovalı çocuklara tablet alındı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Turnuvamızın geliri ile daha önce üniversite öğrencilerimize destek oluyorduk. Şimdi de uzaktan eğitim gören çocuklara destek oluyoruz. Bu amacımıza katkı koyarak turnuvaya katılan tüm sporculara teşekkür ediyorum” dedi. Ege Veteran Tenis Derneği Başkanı Umut Oruç ise “Cocuklarımızın eğitimi için böyle bir turnuvada bulunmak bizleri ve sporcularımızı çok mutlu etti” dedi.