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Balçova'da İstanbul Sözleşmesi protestosu

Türkiye’nin kadına yönelik her türlü şiddetle mücadeleye ilişkin standartlar getiren İstanbul Sözleşmesi’nden tek taraflı çekilme kararı İzmir Balçova’da protesto edildi

26 Mart 2021 Cuma 13:27

Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Başkanlığı, İstanbul Sözleşmesinden çekilme kararını ve çekilmenin ardından devam eden kadın cinayetlerini protesto etti. Balçova Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kadınlar ve kadınlara destek için gelen erkekler sloganlar atarak sözleşmeden çekinilmesini protesto etti.

Kalabalığa hitaben bir konuşma yapan CHP Balçova İlçe Başkanı Binnur Akın “Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi bir gecede feshedildi. Bu kararla koruma ve uzaklaştırma kararlarına rağmen en güvenli yer olan evlerinde hatta sokak ortasında katledilmiş olan kadınlar bir kez daha öldürüldü. Milyonlarca kadının hakları gasp edildi. Bundan alınan cesaretle sözleşme kaldırıldığından bu yana 16 kadın daha katledildi. Şimdi buradan AKP Hükümetine soruyoruz; sözleşmenin hangi hükümlerinden rahatsızsınız?Kadınların Kanun önünde korunmasından mı? Kadınların hukuk karşısında eşitliğinden mi? Yoksa içinde kadın sözcüğünün geçmesinden mi? Buradan haykırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Vazgeçmeyeceğiz. Cesaret biziz,  mücadele biziz, biz kadınlarız. Türkiye’ aydınlık günleri biz kadınlar getireceğiz” diye konuştu. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve İyi Parti Balçova İlçe Başkanı Hicran Helezür’ün de aralarında olduğu kalabalık, sloganlar atarak alınan kararı protesto etti.

Etiketler; #balçova #istanbul sözleşmesi #kadın #izmir
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