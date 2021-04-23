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Balçova'da neşeli kutlama

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı İzmir Balçova'da muhteşem bir coşkuyla kutlandı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, masal kahramanı kıyafeti giyen bando takımı ve süslenen araçlarla sokak sokak gezerek çocukların bayramını kutladı

Balçova'da neşeli kutlama
23 Nisan 2021 Cuma 13:23

Pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Balçova'da 23 Nisan coşkusuna engel olamadı. Balçova Belediyesi masal kahramanlarından oluşan bando ve kortejle sokak sokak gezerek bayramı çocukların evlerine ulaştırdı. Kortejle birlikte yürüyen Başkan Fatma Çalkaya, sokakta olan çocuklarla fotoğraf çektirdi.  Bayramı evde geçirecekleri için üzgün olan Balçovalı Çocuklar ise yapılan sürpriz karşısında balkonlarına çıkarak bayraklarıyla korteji selamladı.

Çocukların buruk bir bayram geçirmelerini istemediklerini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Maalesef pandemi nedeniyle çocuklarımız alanlarda ve sokaklarda kutlayamıyorlar. Biz Ata'mızın çocuklarımıza hediye ettiği bu güzel bayramda hiçbir çocuğumuzun buruk bir bayram geçirmesini istemiyoruz. Balçova'daki tüm çocuklara ulaşıp bayramlarını kutladık. Gelecek yıllarda bu coşkumuzu biriktirip daha coşkulu bayramlar kutlayacağımıza inanıyorum " diye konuştu. 

Etiketler; #balçova #izmir #23 nisan #Fatma Çalkaya
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