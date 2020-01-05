Balçova'da takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı

Balçova'da takla atıp alev alan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Balçova'da takla atan otomobil alev aldı: 2 ölü, 1 yaralı
05 Ocak 2020 Pazar 19:12

Alınan bilgiye göre, Narlıdere ilçesi istikametinden gelen sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 40 KL 313 plakalı otomobil, Mithatpaşa Caddesi'nde refüjdeki ağaca çarptı. Bunun üzerine takla atıp karşı şeride geçen araçtaki 3 kişi yola savrulurken otomobil de alev aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hüseyin Karacaoğlan (22) ve Berkay Altınay'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Serhat Sucu'nun ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü.


Kaynak: AA
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