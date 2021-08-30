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Balçova'da Zafer Bayramı şenliği

Balçova'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için bir şenlik düzenlendi. Başkan Fatma Çalkaya "Çocuklarımıza her fırsatta Şanlı Tarihimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatacağız" dedi

Balçova'da Zafer Bayramı şenliği
30 Ağustos 2021 Pazartesi 08:37

Bağımsızlığımızı kazandığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünde Balçova Belediyesi, ilçedeki çocuklar için bir etkinlik düzenledi. Kitabın ve bilginin öneminin anlatıldığı Hayal Dünyası isimli tiyatro oyunun ardından masal kahramanları çocuklara eğlenceli dans etkinlikleri yaptırdı. Balçova Belediyesi Spor Müdürlüğü de çocuklara halat çekme, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar ve yarışmalar düzenledi. Alanda eğlenen çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıtıldı.

Çocuklarla birlikte etkinliklere katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bağımsızlığımızın şanlı tarihini ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklarımıza farklı bir şekilde anlatmak istedik. Hem bilginin önemini hem de bağımsızlığını eğlenerek öğrendiler. Biz, her fırsatta Cumhuriyet Değerlerimizi çocuklarımıza anlatacağız" diye konuştu. Balçova'da üç gün sürecek olan Zafer kutlamaları Cenk Bosnalı ve Kaset Grubu konserleri ile devam edecek. 

Etiketler; #balçova #zafer bayramı #30 ağustos #atatürk
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