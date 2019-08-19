Balçova Kaz Dağları'na sahip çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Örgütü Kaz Dağları için başlatılan ”Su ve Vicdan Nöbetine” destek olmak için Çanakkale’ye gitti. Balçova ekibi, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın konserine de katıldı.

Çanakkale’nin Kirazlı Bölgesi’nde uluslararası bir şirket tarafından altın çıkarabilmek için onbinlerce ağacın kesilmesi üzerine Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar tarafından başlatılan “Su ve Vicdan Nöbetine” İzmir’in Balçova İlçesi’nden de destek geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Örgütü tarafından düzenlenen destek gezisine CHP Balçova İlçe Başkanı Aygül Eryılmaz, Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, belediye meclis üyeleri ve partili vatandaşlar katıldı.

Balçova ekibi temmuz ayından bu güne başka ağaçların kesilmemesi için nöbet tutan yurttaşlara destek verirken, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say’ın Orman Konserine de katıldı. Maden çıkarmak için doğal kaynakların vahşice yok edilmesinin dünyanın geri kalmış bölgelerinde uygulandığını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Gelişmiş ülkelerde yapılan modern madencilik faaliyetlerini de takip ediyoruz. Bu şekilde bir doğa katliamının hesabını çocuklarımıza veremeyiz. Ülkemizin en güzel ekosistemlerinin üç kuruşluk maden geliri için heba edilmesine seyirci kalmayacağız” diye konuştu.