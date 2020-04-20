Balçova’da 23 Nisan coşkusu başladı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kutlamaları Balçova’da başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu’nun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinlikleri bu yıl Koronavirüs salgını nedeniyle yapılmayacak. 20 yaş altındaki çocukların da sokağa çıkma kısıtlaması olmasını göz önünde bulunduran Balçova Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için bir dizi etkinlik hazırladı. Bu çerçevede ilk olarak internet üzerinden çocukların Atatürk ile fotoğrafları veya 23 Nisan duygularını anlatan resim veya şiirler istendi. Gelen fotoğrafların ilk bölümü Balçova’da bulunan reklam panolarına asıldı. Balçova’nın ana caddeleri bayraklarla süslenerek vatandaşlara da bayrak asmaları için çağrı yapıldı.

Çok güzel videolar geldi

Balçova’daki tüm çocukların 23 Nisan Bayramı Coşkusunu yaşaması için hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Bize gönderilen tüm resimleri bir kitap haline getirip çocuklarımıza dağıtacağız. Çocuklarımızın şiir okurken çok güzel videoları geldi. Onları da bir film yapacağız. Ayrıca 23 Nisan sabahı bir aksilik olmazsa çocuklarımıza çok güzel bir sürprizimiz olacak. Balçova’nın bütün çocuklarının balkonlarını veya pencerelerini bayraklarla süslemelerini istiyoruz. Onlardan bir isteğimiz de evlerinde kalıp sağlıklarını korumaları” diye konuştu.