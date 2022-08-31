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Balçova’da 30 Ağustos coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl kutlamaları ile Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin Gala Gecesi birleşince Balçova’da muhteşem bir coşku yaşandı. Binlerce kişi korteje katılırken, yabancı konukların gösterileri izleyenleri büyüledi

Balçova’da 30 Ağustos coşkusu
31 Ağustos 2022 Çarşamba 13:57

Balçova Belediyesi ve Ege Folklor Eğitim Merkezi (EFEM) işbirliği ile bu yıl 13.’sü düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali Gala Gecesi Balçova’da muhteşem bir coşkuya sahne oldu. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. Yıl kutlamaları ile birleştirilen program, Ata Caddesi’ndeki kortejle başladı. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Serter, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, İyi Parti Balçova İlçe Başkanı Hicran Helezür. Deva Partisi Balçova İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve festivale katılan ekipler Ata Caddesi’nden yürüyüşe başladı. Genç, yaşlı kadın, erkek, çocuk binlerce Balçovalı’nın da eşlik ettiği kortej, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne kadar marşlar söyleyerek yürüdü. Zafer Kortejine ve konuk ülke ekiplerine sevgi gösterilerinde bulunan Balçovalılar, evlerinin balkonundan ve yol kenarından alkış yağmuru ve meşalelerle ile destek oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Sırbistan, Slovakya ev sahibi ülke Türkiye olarak Balçova Belediyesi Efem Gençlik ve Spor Kulübü ekipleri, birbirilerinden güzel yöresel oyunları ile Balçovalılara muhteşem bir gece yaşattı. Özellikle konuk ülke ekiplerinin üç günlük festival süresince öğrenip sahneledikleri Anadolu Oyunları izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Katılımcı ülke ekiplerine çiçek ve plaket sunduktan sonra teşekkür konuşması yapan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya “Balçova her yıl yaptığı coşkulu kutlamalarını bugün Zaferimizin 100. Yılına yakışır bir kutlama ile taçlandırdı. Bu coşkuyu birlikte yaşadığımız için onurluyum, gururluyum. Bu coşkuyu yaşamamıza vesile olan Milli Bayramlarımız ve kültürümüz bizleri bir arada tutan en önemli unsurların başında geliyor. Kültür ve sanat bu akşam olduğu gibi başka uluslar ile birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi de perçinliyor. Bu vesile ile bu akşam konuğumuz olan dost ve kardeş ülkeleri de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtta Barış, Cihanda Barış ilkesi ile ağırlamaktan çok mutlu olduk” diye konuştu.

Etiketler; #balçova #zafer bayramı #kutlama
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